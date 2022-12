PlayStation non considererebbe Xbox Game Pass un pericolo, secondo un nuovo report

Xbox Game Pass è ormai considerato da fan e addetti ai lavori come il principale punto di forza delle console di casa Microsoft: un aspetto che PlayStation ha sempre tenuto in considerazione, anche in vista degli accordi con partner di terze parti.

La costante crescita del servizio in abbonamento di casa Microsoft (che trovate in sconto su Amazon) è sicuramente innegabile: il catalogo continua a espandersi settimana dopo settimana con tanti imperdibili giochi gratis, anche al day one, provocando un’interessante sfida non solo con PlayStation Plus, ma anche con le stesse console di casa Sony.

In una recente risposta inviata al CMA, l’ente antitrust britannico che ha temporaneamente bloccato l’affare Xbox e Activision Blizzard, Sony aveva effettivamente ammesso la “superiorità” di Game Pass, evidenziando come il servizio fosse «molto più avanti» rispetto alla loro offerta.

Eppure, stando a un nuovo report dell’affidabile Tom Henderson su Insider Gaming, sembrerebbe che Sony non solo non sia affatto preoccupata dalla crescita di Game Pass, ma che non arrivi neanche a considerarlo un “rivale”.

Stando a quanto dichiarato da alcune fonti, sembrerebbe infatti che il presidente Jim Ryan sostenga che i numeri di Game Pass starebbero in realtà diminuendo, mentre Sony ha dimostrato una continua crescita con le vendite di PS5, come dimostrato dagli ultimi dati arrivati dal Giappone e recentemente anche dagli Stati Uniti.

Jim Ryan avrebbe poi continuato sottolineando che PlayStation Plus è vicina ai 50 milioni di iscritti, mentre Game Pass ne avrebbe “solo” sui 20 milioni, evidenziando che c’è tanto lavoro da fare per far crescere ancora tale numero e dimostrando, ancora una volta, di non essere affatto preoccupato.

Se tale report fosse effettivamente confermato, si tratterebbe sicuramente di dichiarazioni sorprendenti, considerando che pubblicamente, anche in vista della possibile acquisizione di Activision Blizzard, la casa di PlayStation ha sempre ribadito la paura di un monopolio per Microsoft proprio a causa del successo ottenuto da Game Pass.

Le fonti di Insider Gaming suggerirebbero dunque le idee interne di Sony sarebbero ben diverse da quelle dichiarate pubblicamente agli enti antitrust: ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali commenti ufficiali o chiarimenti sulla vicenda. Vi terremo prontamente aggiornati se dovessero esserci ulteriori novità.