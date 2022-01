Capcom fa centro: Monster Hunter Rise su PC fa faville ed è giocatissimo su Steam

Monster Hunter Rise è stato un successo potremmo dire clamoroso su Nintendo Switch.

Il gioco di caccia ai mostri più famoso della grande N non ha di certo disatteso le aspettative del pubblico né tanto meno quelle della critica specializzata.

Qualche giorno fa inoltre Monster Hunter Rise è anche arrivato su PC ed è stato fin da subito un grande successo per Capcom anche su questa nuova piattaforma.

Si tratta, infatti, del secondo lancio più fruttuoso della software house su Steam, e ha già cominciato a stregare i tantissimi giocatori che attendevano di poter giocare al titolo anche con un framerate più alto e alcune migliorie gafiche.

La versione tra l’altro comprende tutti i contenuti post lancio che sono usciti su Nintendo Switch, si tratta quindi di un porting decisamente completo.

Già pochi giorni fa Monster Hunter Rise ha attirato ben 100.000 utenti attivi simultaneamente, arrivando successivamente a raggiungere un picco di 130.427 giocatori in contemporanea.

Queste cifre decisamente degne di nota scalzano così il precedente secondo miglior lancio di Capcom su Steam, ovvero Resident Evil Village, che ha raggiunto mesi fa il punto massimo di 106.631 giocatori.

Nonostante ciò ci vorrà ancora molto tempo (se mai succederà) per detronizzare il gioco con più successo su PC di Capcom, che si rivela essere proprio un altro capitolo della serie di caccia ai mostri: Monster Hunter World.

Il gioco, uscito anche su PS4 e Xbox One, ha totalizzato un massimo di ben 334.684 giocatori simultanei, conquistandosi quindi il gradino più alto del podio.

Se adesso avete voglia di giocare al porting di Monster Hunter Rise per PC potete leggere la nostra recensione approfondita per non lasciarvi scappare nulla sull’argomento.

Nei mesi abbiamo anche stilato delle guide dedicate proprio al titolo Nintendo, come quella alle armi e ai mostri, che vi suggeriamo di leggere se non volete essere impreparati nei combattimenti frenetici del gioco.