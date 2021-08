Call of Duty Warzone, un leak svela la (sorprendente) Stagione 5

Call of Duty Warzone si è arricchito tantissimo con l’arrivo della Stagione 4, ma a quanto pare le sorprese non sono finite qui visto che sono apparse online le primissime informazioni sulla prossima Stagione 5.

Del resto, il gioco affiancato a Call of Duty Black Ops Cold War ha sempre ricevuto una valanga di novità ed extra, molti dei quali realmente sorprendenti.

Peccato solo che di recente, alcuni bug hanno creato non pochi scompensi agli utenti, come ad esempio lo strano bug dei trofei.

Lo scorso mese di luglio è stato in ogni caso rilasciato un importante update di bilanciamento, ragion per cui molte problematiche sono sparite.

Ora, un leak avrebbe svelato che la Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War è in arrivo, con tanto di nuovo operatore e una nuova arma mai apparsa prima.

La nuova infornata di contenuti potrebbe infatti arrivare il prossimo 12 agosto, data in cui del resto termina il Battle Pass della stagione precedente.

Ma non solo: i leaker avrebbero svelato in anteprima anche la cover art di questa quinta stagione, che svela la presenza di un nuovo operatore.

La nuova arma, visibile nell’immagine trapelata in rete, è la Tec-9 SMG, una pistola semiautomatica mai apparsa prima all’interno della serie, e che quindi potrebbe fare ufficialmente il suo debutto all’interno del franchise di Call of Duty.

Infine, la cover art anticiperebbe anche l’arrivo di Mason all’interno di Warzone, grazie ai numeri ben visibili sullo sfondo.

Non ci resta quindi che attendere un annuncio ufficiale (magari con un primo trailer) da parte di Activision a breve.

Ricordiamo anche che il nuovo capitolo della serie di Call of Duty, noto come Vanguard, potrebbe essere rivelato presto, forse già ad agosto.

Call of Duty Warzone ha di recente ricevuto un aggiornamento next-gen con texture realizzate appositamente per le piattaforme di nuova generazione.

Infine, recuperate anche la classifica dei migliori capitoli della saga di COD, pubblicata sempre sulle nostre pagine.

