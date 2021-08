Call of Duty Warzone Stagione 5 aggiunge un’attesissima arma

Call of Duty Warzone Stagione 5 ha appena aggiunto un’arma attesissima dagli appassionati del battle royale di Activision e Raven Software.

Il battle royale si aggiornerà presto con una nuova mappa e tanti contenuti a ridosso del lancio di Call of Duty Vanguard, ma non ha certo chiuso per ferie fino ad allora.

Il prossimo capitolo della saga FPS tornerà nella Seconda Guerra Mondiale, seppure con una sua personale interpretazione, e intergrerà Warzone con le proprie funzionalità inedite (tra cui un sistema anticheat).

La buona notizia, nel mentre, è che l’ondata di ban eseguita nelle ultime settimane ha dato ottimi risultati, ripulendo il gioco da molti dei cheater che lo infestano.

Quali sono le novità, però, per chi vuole potenziare il proprio arsenale su Call of Duty Warzone con la Stagione 5?

Con l’ultimo update, i giocatori possono portarsi a casa la tanto attesa RAAL LMG, estremamente funzionale nell’attuale meta.

L’arma, amatissima dagli appassionati dei ferri efficaci sulla lunga distanza, era stata disponibile brevemente come loot leggendario ad inizio 2021.

Tuttavia, era sparita senza alcuna parola dagli sviluppatori, il che ha contribuito ad accrescerne il mito tra i giocatori.

Adesso, vi basterà completare una sfida abbastanza regolare per sbloccare questa LMG di Call of Duty Modern Warfare.

Per guadagnarsela bisognerà “semplicemente” eseguire 5 kill in 7 diversi match usando LMG con l’ottica ricognitore.

Il suggerimento che filtra dagli specialisti è provare la sfida direttamente in Modern Warfare, dove è relativamente facile ottenere queste uccisioni a tali condizioni e uscire subito dal gioco.

Chiaramente, non si tratta della sola novità della Stagione 5 di Call of Duty Warzone, che ha un elenco di new entry imponente.

Tra i nuovi ingressi abbiamo anche una flotta di operatori aggiuntivi, nei quali spicca però pure un gradito ritorno.

I giocatori potranno intanto provare Call of Duty Vanguard in una speciale alpha gratuita su PlayStation, in modo da prepararsi al meglio alla prossima annata videoludica.