Call of Duty Vanguard è gratis, ma solo per pochi giorni

Dopo i rumor delle ultime settimane, Call of Duty Vanguard è stato finalmente presentato ufficialmente: la versione completa sarà disponibile per il grande pubblico a partire dal 5 novembre.

Prima che arrivi tale data, i giocatori potranno presto giocare gratis al successore di Black Ops Cold War in versione Alpha, grazie a una prova che sarà disponibile solo per pochi giorni.

Il nuovo capitolo di Call of Duty è stato presentato ufficialmente in un evento di Warzone, confermando dunque le voci circolate nelle ultime ore.

Il battle royale aveva precedentemente nascosto un ulteriore teaser, tramite una cutscene segreta apparsa alla fine del combattimento.

Come riportato da Gematsu, Activision ha pubblicato sul blog ufficiale di Call of Duty una nota in cui si comunica l’annuncio della PlayStation Alpha, disponibile gratuitamente per tutti gli utenti.

Come facilmente intuibile dal nome, questa prova gratis sarà disponibile in esclusiva per gli utenti PS4 e PS5, rendendo dunque al momento impossibile testare il gioco per gli utenti Xbox e PC.

La PlayStation Alpha di Call of Duty Vanguard permetterà di testare una nuova modalità multiplayer chiamata Champion Hill: un torneo deathmatch a squadre composte da due o tre giocatori su una larga mappa, in cui tutti gli utenti partiranno con lo stesso loadout.

Le battaglie si svolgeranno in una grande mappa divisa in cinque sezioni, nella quale sarà possibile migliorare il proprio equipaggiamento collezionando soldi: il team rilascerà una guida dettagliata alla modalità prima che l’Alpha faccia il debutto.

Call of Duty Vanguard PlayStation Alpha sarà giocabile gratis dal 27 al 29 agosto, ma fra qualche ora sarà possibile fare il pre-load sulla vostra console utilizzando uno dei seguenti link ufficiali:

Dopo aver scaricato l’Alpha, quando la prova sarà disponibile basterà avviare Black Ops Cold War, Modern Warfare o Warzone e selezionare l’apposita opzione sul menù principale per lanciarvi in battaglia.

Anche nella nostra anteprima di Call of Duty Vanguard abbiamo discusso, tra le tante novità, della Champion Hill, descrivendovela come un incontro tra gli scontri a progressione e la battle royale.

Prima che arrivasse il reveal ufficiale, il team di sviluppo ha scherzato sui costanti leak e rumor con un particolare teaser di Vanguard.

In attesa che arrivi il prossimo capitolo della serie, ricordiamo che un episodio precedentemente dato in lavorazione è stato smentito dalla stessa Activision.