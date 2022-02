Call of Duty Warzone si aggiorna di nuovo, tra bug fix e novità importanti

Call of Duty Warzone ha sempre ricevuto un gran numero di aggiornamenti e update, a cui ora se ne aggiunge un altro di un certo spessore.

Il battle royale integrato su Call of Duty Vanguard ha sempre proposto patch di ogni genere, atte a correggere bug e problemi dello sparatutto.

Dopo aver annunciato e introdotto il nuovo sistema anticheat Ricochet, gli sviluppatori hanno ora rilasciato un nuovo aggiornamento

Come riportato da PSU, l’update in questione punta tutto su correzioni di bug, oltre ad aggiustamenti al caricamento delle armi.

Raven Software ha condiviso le note dell’ultimo aggiornamento di Call of Duty Warzone: tra le novità, è stata aggiornata la distribuzione dei contratti nelle modalità Battle Royale, Vanguard Royale e Plunder per favorire meglio le taglie.

Sono stati inoltre apportati aggiustamenti al carico Gulag, oltre alla rimozione delle granate stordenti e l’aggiunta di granate a gas, siringhe mediche e termiti.

Ma non solo: sono stati risolti i problemi di collisione con vari elementi in tutta la Caldera che permettevano ai giocatori di sfruttare le protezioni a loro vantaggio.

Risolti anche vari problemi legati alla quantità di danno inflitto, oltre a un problema che causava il blocco dei giocatori durante le prime fasi di una partita e quello che causava l’accorciamento delle animazioni di ricarica di alcune armi, oltre a molto altro ancora.

️ A #Warzone update has gone live!

Includes Gameplay adjustments, Bug Fixes and changes to the PPSh-41 (VG)!

The Season Two Patch Notes have been amended (see Feb 24): https://t.co/jL7RTPlDF5 pic.twitter.com/eoBcHP1Ja0

— Raven Software (@RavenSoftware) February 24, 2022