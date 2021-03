Call of Duty Warzone, quartetto stabilisce un nuovo record di uccisioni

Fin dal lancio i giocatori di Call of Duty Warzone hanno deciso di mettersi alla prova e cercare di diventare i numeri uno del battle royale.

C’è stato anche chi, per riuscire in questa impresa, ha deciso di ingegnarsi maggiormente e di creare delle trappole davvero crudeli: d’altro canto in guerra tutto è permesso e l’importante è vincere con qualunque mezzo.

Ci sono però quei giocatori a cui vincere non basta più: vogliono non solo arrivare in cima alla classifica, ma dominare tutti gli altri utenti e dimostrare la propria superiorità.

Come riportato da Game Rant, succede così che uno streamer ed i suoi amici decidano di organizzarsi per stabilire un record di uccisioni che difficilmente riuscirà ad essere battuto in breve tempo.

Un nuovo impressionante record di uccisioni per Call of Duty Warzone

Per diversi mesi il record di uccisioni in una sola partita era fermo a 143 kill: un numero che era già impressionante, ma che è finalmente stato battuto solo nelle ultime ore.

Lo streamer Aydan ha infatti pubblicato orgoglioso sul suo profilo Twitter le uccisioni totali compiute da lui e dai suoi alleati, che una volta sommate arrivano a ben 162 kill nell’intera partita.

Aydan si sente così sicuro dei numeri impressionanti realizzati dal quartetto di Warzone da dichiarare che questo record «non verrà MAI battuto».

New Squad World Record of 162 kills w/ @ScummN, @Almxnd_ & @TBE_Newbzz in a $500 wager. This will NEVER be broken… pic.twitter.com/iz0odzXq0e — Aydan (@aydan) March 5, 2021

Non sappiamo quanto fossero effettivamente forti i loro avversari, ma resta il fatto che si tratta di numeri sicuramente incredibili: chissà se presto qualche altra squadra deciderà di accettare la sua sfida e provare a superare questa cifra.

Vi ricordiamo che Verdansk, la storica mappa di Call of Duty Warzone, sembra ormai avere le ore contate: sarebbe infatti pronta alla nuclearizzazione, con l’addio al gioco che diventerebbe permanente.

Nel frattempo, Warzone ha ricevuto un aggiornamento che ha aggiunto una nuova modalità: se non l’avete ancora provata vi spieghiamo come funziona.