Verdansk sparisce da Call of Duty Warzone? L’addio sarebbe definitivo

Call of Duty Warzone, la versione free-to-play della popolare saga Activision, sembra godere ultimamente di ottima salute, grazie anche alla spinta dovuta al lancio di Black Ops Cold War.

Il gioco ha recentemente accolto una nuova modalità, che va ad aggiungere ulteriore varietà al piatto già sostanzioso proposto dal gioco.

Come se non bastasse, dei recenti rumor vorrebbero imminente l’arrivo di una modalità zombie, elemento ormai divenuto vero e proprio cardine della saga di Call of Duty.

Questa eventualità andrebbe a braccetto con la voce di corridoio che vorrebbe un’imminente nuclearizzazione della mappa Verdansk, causata proprio dal pullulare di zombie sull’isola.

Oggi aggiungiamo un altro tassello al puzzle inerente il futuro di Verdansk, perché secondo i colleghi di VCG la mappa potrebbe scomparire per non tornare mai più.

I colleghi fanno eco al tweet dell’utente Tom Henderson, che riportiamo di seguito.

When I heard this, I immediately thought that a time machine or portal could be added to the story to have us return to Verdansk in a year or two… But this is just my speculation. More on this at a later date.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 6, 2021