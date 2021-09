Call of Duty Warzone, nuovo glitch concede un vantaggio (se siete morti)

Mentre Call of Duty Warzone è quasi pronto ad accogliere la Stagione 5 Furiosa, attesa al nastro di partenza il 9 settembre, è spuntato un nuovo glitch che sta già causando qualche grattacapo.

La variante della recentissima Stagione 5 riguarderà anche Call of Duty Black Ops Cold War e costituisce una buona occasione per tenersi impegnati in attesa del lancio di Vanguard, datato 5 novembre.

Se non state più nella pelle potete dare un’occhiata ai contenuti in arrivo giovedì grazie alle corpose anticipazioni rilasciate da Activision e Raven Software nei giorni scorsi.

Intanto a Verdansk sta per sbarcare un eroe che ha intenzione di fare giustizia a tutti i costi: si tratta di Judge Dredd, l’agguerrito giustiziere creato da John Wagner e Carlos Ezquerra.

In concomitanza con il debutto della Stagione 5 per Warzone e Black Ops Cold War i giocatori hanno notato una serie di bug e glitch che hanno già fatto passare un brutto quarto d’ora a buona parte della community.

Mentre uno dei primi a essere scovati riguardava la possibilità di usufruire di armi aggiuntive, l’ultimo in ordine di tempo consente un netto vantaggio che potrebbe dare il benservito al bilanciamento delle partite.

Si tratta di un glitch riscontrato in Modalità Spettatore e sfruttandolo è possibile sbirciare attraverso le porte chiuse e scoprire dove si nascondono i nostri avversari prima dell’avvio del match.

In poche parole, quando moriremo (o quando morirà un nostro compagno) basterà comunicare agli altri membri del team la posizione dei nemici per fare in modo che li neutralizzino prima del nostro ritorno in partita.

Lo spinoso problema (che rischia di diventare rapidamente frustrante) è protagonista del seguente filmato pubblicato su Reddit (via GameRant):

È bene fare attenzione perché gli utenti scorretti, da sempre una piaga del free-to-play, potrebbero ricorrere rapidamente a questo espediente e padroneggiarlo alla perfezione per ottenere molte uccisioni extra.

Nei giorni scorsi erano già state anticipate punizioni severe in arrivo per tutti i giocatori intenzionati a violare le regole, che hanno portato gli sviluppatori a ricorrere a un risolutivo hardware ban.

Punizioni che hanno già dato i loro frutti, facendo registrare crescenti numeri di utenti (giustamente) allontanati dal battle royale firmato Raven Software.

Se per qualsiasi motivo non vi siete ancora gettati a capofitto nella Stagione 5, una nuova e attesissima arma introdotta per l’occasione potrebbe convincervi a farlo subito.