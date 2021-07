Call of Duty Warzone, nuovi ban contro i cheater: i numeri impressionano

Call of Duty Warzone ha dichiarato da tempo guerra ai cheater, i quali hanno spesso risposto con atteggiamenti poco diplomatici, costringendo Raven Software e Activision a prendere ulteriori provvedimenti.

Il free-to-play parallelo a Call of Duty Black Ops Cold War è costantemente aggiornato e arricchito da nuovi contenuti, spesso molto richiesti dalla nutrita fanbase che lo anima.

La Stagione 4 Furiosa è stata svelata solo qualche giorno fa, novità e peso inclusi, e ha iniziato a conquistare la community dal 15 luglio.

Malgrado le corpose novità, i riflettori restano puntati sul prossimo capitolo principale della serie, che potrebbe essere svelato tra poco, approfittando proprio della Stagione 5 di Warzone (attesa per agosto).

Non c’è spina nel fianco più dolorosa di quella rappresentata dai cheater, e sia gli sviluppatori che il publisher hanno più volte espresso la loro condanna nei confronti dei giocatori scorretti.

Svariate ondate di ban erano già arrivate in passato, ma l’ultima di queste, risalente ai giorni scorsi, ha portato alla rimozione di un numero impressionante di utenti.

Si tratta di circa 50.000 account accusati di aver portato avanti comportamenti contrari alle regole del “compare” di Call of Duty Black Ops Cold War, rovinando l’esperienza a molti utenti leali.

La precisazione è arrivata tramite il seguente tweet ufficiale di Raven Software, che ha voluto dimostrare di tenere fede a quanto promesso in passato (via TheGamer):

Has been a while since our last anti-cheat update!

Two #Warzone ban waves this week. Over 50,000 accounts banned combined. 🚫

Targeting repeat offenders, and much more.

— Raven Software (@RavenSoftware) July 16, 2021