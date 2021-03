COD Warzone, la fine di Verdansk potrebbe non avvenire l’11 marzo

L’11 marzo potrebbe rivelarsi una data molto importante per ogni giocatore di Call of Duty Warzone, visto e considerato che giovedì dovrebbero arrivare importanti novità in occasione del primo anniversario dall’uscita del gioco.

Tra queste, si parla in maniera piuttosto insistente della nuclearizzazione di Verdansk, la mappa divenuta celebre e che ora si preparerebbe a lasciare definitivamente Warzone. Forse, però, il futuro potrebbe riservare ben altre sorprese.

Il giornalista di VGC Andy Robinson, in risposta a un tweet di DualShockers che sottolineava come l’11 del mese in corso possa in qualche modo sentenziare la “fine” di Verdansk, il redattore ha replicato con un secco “no”.

Ciò potrebbe stare a significare che giovedì Verdansk non verrà distrutta come lasciato intendere in precedenza, coi giocatori che si ritroveranno tra le mani nuovi contenuti e nulla più. Va detto comunque che alcuni leak lascerebbero intendere il contrario, con una nuclearizzazione della mappa data pressoché per certa.

Dopotutto, un gran numero di fan sembra non aspettare altro: poche ore fa l’utente “valkia” ha postato su Reddit un video in cui immagina l’esplosione nucleare che dovrebbe colpire a breve Verdansk. Considerando che ormai manca davvero poco all’ora X, non ci resta che attendere pazientemente in un angolo (magari, armati di tutto punto).

Call of Duty: Black Ops Cold War è come sempre disponibile da diverse settimane su piattaforma PC e su console PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Per tutti i dettagli sul gioco (incluso il suo ricco comparto multiplayer) vi rimandiamo come sempre alla video recensione che trovate sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.