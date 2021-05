Call of Duty Warzone, l’aggiornamento di oggi è ricco (e c’è una nuova arma)

Activision sta continuando a supportare i suoi Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone con una serie di update e patch rilasciate con discreta frequenza.

Dopotutto, l’ultimo capitolo della saga di sparatutto in soggettiva è diventato uno dei giochi più venduti degli ultimi mesi, quindi è normale che il publisher decida di spingere il piede sull’acceleratore.

Considerando anche che da giorni l’utenza attende un nuovo update a braccia aperte, è ora stato reso noto che la patch del 6 maggio è pronta per essere scaricata.

Tra le novità, una nuova playlist per Warzone che contiene Prop Hunt, Gun Game e Sticks and Stones, oltre ad essere stati risolti vari problemi di stabilità.

Anche Yamantau e Diesel hanno ora una playlist tutta per loro con modalità 24/7, senza contare anche il ritorno dei blueprint Gunfight.

Da non dimenticare anche un’arma inedita, ossia il fucile tattico noto con il nome di CARV.2, in grado di sparare una raffica di colpi a velocità davvero elevata e con un caricatore molto più capiente rispetto alle bocche da fuoco appartenenti alla stessa categoria di armi.

Per poter adoperare il fucile sarà necessario mettere mano a un bundle presente nello store (chiamato Plastik Prototype), mentre solo completando una sfida dedicata sarà poi possibile personalizzare il CARV.2 e utilizzarlo liberamente anche in Call of Duty Warzone.

Le note complete della patch in lingua inglese le trovate in ogni caso a questo indirizzo.

Ricordiamo anche che, dopo il debutto di Verdansk ’84, Raven Software sembra avere altri assi nella manica per quanto riguarda il nuovo contesto temporale scelto per il suo battle royale.

Stando ad alcuni indizi apparsi via Twitter in queste ore, un celebre personaggio della cinematografia action degli anni ottanta potrebbe presto essere incluso nel gioco come nuovo Operatore.

Anche vero che la concorrenza (leggasi, Electronic Arts) pare si stia preparando alla controffensiva, realizzando di fatto quello che potrebbe tranquillamente essere definito come l’anti-Warzone.