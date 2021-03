Call of Duty Warzone, fan ricrea un fucile del gioco usando Lego

Le armi di Call of Duty Warzone sono particolarmente apprezzate dalla community per la propria versatilità e potenza, arrivando anche ad affezionarsi ai propri set preferiti.

Per esempio, giusto qualche giorno fa vi abbiamo narrato del JOKR, il lanciarazzi che sta spopolando online per la sua incredibile efficacia.

Oggi è invece il momento di parlare di XM4, uno dei fucili d’assalto più bilanciati di Call of Duty Warzone e che include tante opzioni di personalizzazione.

Game Rant ha oggi riportato come un fan è rimasto talmente colpito da questa arma da decidere di ricrearla ad altezza reale, utilizzando unicamente dei LEGO.

L’utente di Reddit saladass146 ha pubblicato la sua creazione sul forum di Call of Duty Black Ops Cold War, altro titolo in cui è presente questo particolare fucile: il risultato è davvero incredibile e potete ammirarlo voi stessi nella foto diffusa dal creatore:

Il fucile XM4 di Call of Duty Warzone è stato ricreato con i LEGO.

L’ideatore di questo modello ha poi sottolineato come gli ci siano voluti due giorni per ricreare il fucile nei minimi dettagli, che include anche un caricatore rimovibile.

Non solo, ma è anche possibile impugnare l’XM4 realizzato coi LEGO come se fosse un vero e proprio fucile, dato che le dimensioni sono state ricostruite fedelmente.

Forse non sarà l’arma più potente di Warzone e Cold War, ma si tratta comunque di uno dei fucili più iconici del gioco e si tratta di una vera opera d’arte, da ammirare in ogni suo piccolo dettaglio.

Su Call of Duty Warzone sparare è sempre la migliore soluzione per uccidere il proprio avversario: utilizzando la mossa finale potreste infatti venire puniti brutalmente, come successo ad un giocatore forse un po’ presuntuoso.

Nel frattempo i fan sono ancora in attesa dell’imminente nuclearizzazione di Verdansk, di cui forse abbiamo finalmente la vera data dell’evento.