Call of Duty Warzone fa davvero un bello scherzo ai giocatori

Call of Duty Warzone non è rimasto fuori dalla pletora di scherzi dovuto al tradizionale pesce d’aprile, caduto durante la giornata di oggi.

Il battle royale integrato su Call of Duty Vanguard è infatti finito nella rete delle burle messe in piedi dagli sviluppatori, facendo ridere – e arrabbiare – alcuni giocatori.

Dopo la patch davvero importante rilasciata nei giorni scorsi, le ultime note di patch di Raven Software rivelano alcuni cambiamenti piuttosto stravaganti all’esperienza battle royale standard.

A riportare la notizia sono i nostri colleghi di GameSpot, i quali dimostrano come il 1° aprile è come sempre una giornata molto particolare anche per il mondo dei videogiochi

Secondo le note della patch di oggi, la funzionalità legata al paracadutismo di Warzone è stata modificata nella mappa Caldera, rimuovendo in questo modo i danni da caduta.

I giocatori stanno segnalando infatti che atterrando sulla superficie di Caldera senza il loro paracadute sopravvivono senza troppi problemi.

Il video che trovate sotto mostra il sorprendente risultato finale di questo ‘scherzo’ decisamente ben riuscito.

So how about that Totally Normal BR playlist in Warzone today pic.twitter.com/VejAh3ufj1 — CharlieIntel (@charlieINTEL) April 1, 2022

Le note della patch suggeriscono anche che i loadout drop, una caratteristica popolare in Warzone, sono stati rimossi dal gioco.

Tuttavia, sembra che questi siano invece ancora presenti nel gioco, mentre i loadout gratuiti sembrano apparire all’inizio delle partite su Rebirth Island.

Infine, anche i lanciarazzi sono stati modificati in occasione del 1° aprile, coi giocatori riferiscono che questi funzionano diversamente sia su Caldera che Rebirth Island, con le esplosioni che non sembrano più in grado di uccidere nessuno.

