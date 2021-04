Call of Duty Warzone e il loop degli update: ora si aggiorna di continuo

Nelle ultime ore alcuni giocatori di Call of Duty Warzone si sono ritrovati incastrati in un loop di aggiornamenti infiniti che impedisce loro di entrare in partita.

Vogliamo sottolineare che non ci stiamo riferendo a possibili lamentele sui continui aggiornamenti enormi del titolo, di cui recentemente ne è uscito uno particolarmente pesante, ma proprio di un update che per alcuni fan non finisce mai.

GamesRadar+ ha infatti segnalato le lamentele di tantissimi fan del gioco, in particolare per quanto riguarda le versioni console, che si sono ritrovati in questo loop di aggiornamenti che gli impedisce di avviare a tutti gli effetti Warzone.

Raven Software ed Activision sono a conoscenza di questo problema e sono al lavoro per risolverlo definitivamente con una patch, che nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo non è però ancora arrivata.

Se doveste essere incappati anche voi in questo fastidioso problema, gli sviluppatori hanno diffuso un fix temporaneo per permettervi di giocare, che vi traduciamo e riportiamo di seguito:

Lasciate che si installino entrambi [gli aggiornamenti]

Avviate il gioco

Raggiungete la schermata di selezione DLC dal menù principale o dalle impostazioni

Installate i Pacchetti Campagna ed Operazioni Speciali

Se seguirete alla lettera questa procedura, dovreste essere in grado di tornare presto online nella battle royale di Call of Duty Warzone.

Gli sviluppatori stanno ancora investigando per capire come mai si verifichi questo problema per poter rilasciare una patch definitiva: nel frattempo, questa soluzione dovrebbe permettervi di entrare con successo nel gioco.

Questo particolare errore si sarebbe verificato in seguito all’update rilasciato il 6 aprile, che modificava l’efficacia di alcune delle armi più utilizzate dalla community.

Uno degli eventi più attesi dai fan è l’imminente nuclearizzazione di Verdansk: c’è chi è riuscito a vederla per davvero, anche se si è trattato unicamente di un bug.