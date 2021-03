Call of Duty Warzone, disponibile enorme update: ecco cosa cambia

Oggi Raven Software ed Activision hanno reso disponibile un aggiornamento dalle dimensioni enormi per Call of Duty Warzone, che apporterà tanti interessanti cambiamenti.

Come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa, questo update pesantissimo servirà ad alleggerire notevolmente la memoria occupata su console e PC.

Tramite Wccftech apprendiamo che la patch, resa disponibile anche per Call of Duty Black Ops Cold War, introduce ufficialmente la Stagione 2 e che pesa più del solito a causa dell’ottimizzazione dei dati.

Vi segnaliamo che l’aggiornamento è già scaricabile sia su console che su PC: su PS4 e PS5 pesa 52GB; su Xbox One e Xbox Series X|S 57.8 GB; la versione PC raggiunge invece le dimensioni di 52.4GB, ma può arrivare anche a 133.6GB nel caso abbiate installato anche Call of Duty Modern Warfare.

La stagione 2 aggiunge inoltre due nuovi operatori, nuovi bundle ed il nuovo fucile di precisione ZRG 20mm, riuscendo anche a sistemare anche alcuni bug del gioco, come il fastidioso Dev Error 6634 che affliggeva spesso gli utenti Xbox.

La mappa tattica ha subito anch’essa diversi aggiustamenti: adesso non solo è possibile applicare un ping di pericolo facendo doppio click su una zona, ma quando punteremo ad un oggetto «pingabile» spesso vedremo il nome dell’oggetto in sovrimpressione, così da capire immediatamente che cosa stiamo osservando.

Season Two Reloaded will go live in #Warzone at 11 PM PST.

Check out the fixes/changes to Armor spawns, the AUG, Attachments, and more by reading the patch notes linked below: https://t.co/bUrqXx9ELU pic.twitter.com/2XUcXQVU3o

— Raven Software (@RavenSoftware) March 31, 2021