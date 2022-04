Warzone, scoperto un glitch per entrare nel bunker di Rebirth Island

Call of Duty: Warzone continua ad essere uno dei battle royale più giocati, e per ogni sua novità i giocatori si prodigano nello scoprire qualsiasi dettaglio nascosto.

Paradossale che Vanguard, uno degli ultimi titoli della serie che potete trovare su Amazon, non sia riuscito invece ad imporsi tra la community dei fan.

Anche se, nonostante la ricezioni poco entusiaste della critica, il titolo è risultato essere uno dei videogiochi più venduti nel 2021.

Mentre Warzone continua ad aggiornarsi senza sosta, diventando una piattaforma sempre più grande e con una mole di contenuti davvero importante.

Tra le novità della Stagione 2 di Warzone c’è anche un nuovo bunker, inserito all’interno di Rebirth Island, una delle mappe del gioco.

Il bunker contiene tantissimo loot al suo interno, ma al momento non è possibile accedervi. La porta gialla che ne delimita l’ingresso è impietosamente sbarrata.

Ma questo non ferma i giocatori che, ovviamente, hanno già trovato un glitch per poterci entrare in anticipo.

Il primo di questi arriva da Twitter, dove l’utente BobNetworkUK ha condiviso un modo per entrare all’interno del bunker. Ecco il video:

Got into the vault pic.twitter.com/tKvWm6vmAA — ExoNetwork (@BobNetworkUK) April 8, 2022

Il trucchetto funziona alla perfezione, a quanto pare, ma c’è un problema: una volta entrati non si può uscire.

In Rebirth Island sono presenti attualmente tre bunker bloccati, e questo è il modo per entrare in una delle tre porte. Sicuramente verranno sbloccati a breve quando l’evento partirà, ma se volete accelerare i tempi potete seguire la procedura del video.

Questa storia dei bunker è una delle novità della Stagione 2, un aggiornamento che nelle ultime ore ha fatto infuriare i fan per una serie di problemi importanti.

A quanto pare, invece, la mappa Verdansk potrebbe tornare presto all’interno di Call of Duty: Warzone con uno dei prossimi aggiornamenti.

Nel frattempo il suo rivale, Fortnite, sta continuando ad aggiornarsi con tante nuove skin. Quelle di Assassin’s Creed stanno facendo discutere.