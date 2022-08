Call of Duty Modern Warfare 2 sta arrivando: ecco quando potrete provarlo, gratis

Mancano ormai poco più di due mesi al lancio ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 2, l’atteso nuovo capitolo dell’amata serie sparatutto in prima persona di Activision che presto potrete provare gratis in anticipo.

Il prossimo capitolo del franchise (che potete prenotare al prezzo minimo garantito su Amazon) inaugurerà infatti il prossimo mese un’apposita beta multiplayer, con determinate modalità d’accesso in base alla piattaforma e al tipo di pre-order.

Pochi istanti dopo il Call of Duty Next, l’evento che ci mostrerà non soltanto il multiplayer, ma anche i primi dettagli di Warzone 2 e Project Aurora, si aprirà infatti ufficialmente l’open beta di Modern Warfare 2, che si svolgerà in diverse date.

Il team di sviluppo ha pubblicato il calendario completo per scoprire dettagliatamente quando sarà possibile provare in anteprima il nuovo atteso sparatutto, che vi riproponiamo qui di seguito (via Push Square):

Solo per gli utenti PlayStation che prenoteranno il gioco sarà dunque possibile avere accesso all’early access dell’open beta già a partire dal 16 settembre, mentre dal 18 e fino al 20 settembre tutti i giocatori sulle console di casa Sony avranno accesso alla prima sessione di open beta.

Se preferirete invece provare il titolo su Xbox o PC, potrete prendere parte alla seconda sessione di open beta: l’early access per chi ha prenotato il titolo partirà dal 22 settembre, mentre gli utenti PlayStation avranno già accesso a partire da questa data senza aver bisogno di un pre-order.

A partire dal 24 e fino al 26 settembre, si svolgerà ufficialmente la sessione di open beta senza alcun limite per tutte le piattaforme: significa che sarà possibile provare Modern Warfare 2 prima di un mese dal suo effettivo lancio ufficiale.

Dopo gli ultimi capitoli della serie già annunciati, sembra che lo sparatutto di casa Activision sia finalmente pronto a prendersi una pausa: Call of Duty sarebbe pronto allo stop dopo quasi 20 anni.

La saga sta infatti attraversando un periodo di profonda crisi, perdendo 33 milioni di utenti attivi in un solo anno. Vedremo se i prossimi episodi e Modern Warfare 2 riusciranno a riportare il giusto entusiasmo.