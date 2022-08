Call of Duty Warzone 2, la data di lancio potrebbe essere già stata svelata

Mentre Activision Blizzard sta preparando ufficialmente il nuovo evento di Call of Duty che ci permetterà di scoprire più nel dettaglio le novità in arrivo su Warzone 2, un nuovo leak potrebbe aver già svelato la data d’uscita definitiva del nuovo battle royale.

Ricordiamo infatti che il prossimo mese si svolgerà una nuova presentazione dedicata non solo a Modern Warfare 2 (potete prenotarlo su Amazon), ma anche ai nuovi battle royale in uscita sia sulle principali piattaforme di gioco che su dispositivi mobile.

Tuttavia, in attesa di sapere con certezza cosa sarà svelato al Call of Duty Next, pare sia trapelato in rete nelle ultime ore un documento interno di Activision, che ci svelerebbe la volontà di Warzone 2 di fare concorrenza a God of War Ragnarok.

Come riportato da VGC, se tale indiscrezione venisse confermata, significherebbe che la nuova edizione del battle royale sarebbe in uscita il 16 novembre 2022: significherebbe che il publisher non teme l’impatto che la nuova avventura di Kratos avrà sul mercato.

L’immagine mostra anche la data d’uscita già confermata di Call of Duty Modern Warfare 2, indicato semplicemente come «COD Cortez», nome in codice utilizzato dagli sviluppatori per il progetto:

Breaking: An internal document image has leaked revealing Warzone 2 launch date as November 16th Image shared on r/classicwow Reddit pic.twitter.com/JUe3fx1G0M — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 16, 2022

Il documento è stato diffuso in rete pochi istanti prima che venisse annunciato Wrath of the Lich King pre patch per World of Warcraft Classic, presente anch’esso nella lista di progetti con tanto di data d’uscita.

Questo sembrerebbe dunque rappresentare una potenziale conferma della data d’uscita di COD Warzone 2, anche se occorre ricordare che non è arrivato ancora alcun commento ufficiale al riguardo.

Con molta probabilità, sapremo con certezza se sarà questa la data di lancio definitiva soltanto durante l’evento Call of Duty Next, previsto per il 15 settembre: nel frattempo, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Attualmente non sappiamo molti dettagli sul futuro del battle royale di casa Activision, ma il team promette che sarà una grande rivoluzione per il genere.

Un noto e affidabile insider avrebbe inoltre già svelato in anticipo la mappa del gioco, includendo anche quali saranno i punti di interesse.