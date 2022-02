Call of Duty salterà un anno per la prima volta dal 2004: risponde Activision

I fan di Call of Duty sono ormai abituati ad assistere al lancio dei capitoli della saga sparatutto, che dal lontano 2004 ha sempre lanciato nuovi giochi della serie principale ogni anno.

Le cose potrebbero però cambiare molto presto: dopo gli scarsi risultati di vendita ottenuti da COD Vanguard, Activision starebbe prendendo in considerazione l’idea di ripensare la propria strategia di marketing per rinforzare il brand.

Il publisher vorrebbe infatti puntare fortemente sul sequel di Call of Duty Modern Warfare previsto per il 2022, che con un largo supporto potrebbe anche coprire lo stesso 2023.

L’indiscrezione arriva direttamente dal giornalista Jason Schreier su Bloomberg, che sostiene anche come il prossimo anno sarebbe coperto anche da un nuovo titolo free-to-play.

La decisione non sarebbe stata influenzata in alcun modo dall’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ma si tratterebbe di una mossa strategica stabilita dallo stesso publisher.

Se l’indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe della prima volta dal 2004 che vedremmo assente Call of Duty dagli scaffali dei negozi videoludici: nemmeno la pandemia aveva arrestato lo sviluppo della serie sparatutto, ma evidentemente gli scarsi risultati ottenuti da Vanguard avrebbero cambiato le carte in tavola.

A new premium Call of Duty has come out every year since 2005. Next year's offerings will include a new free-to-play game as well as content for Warzone 2 and 2022's Modern Warfare. — Jason Schreier (@jasonschreier) February 22, 2022

Activision si è affrettata a commentare l’indiscrezione di Bloomberg, pubblicando una breve nota che in realtà non conferma né smentisce quanto dichiarato da Jason Schreier:

«Abbiamo in programma un’emozionante selezione di esperienze premium e free-to-play di Call of Duty per quest’anno, per il prossimo e oltre. I rapporti che sostengono il contrario non sono corretti. Non vediamo l’ora di condividere nuovi dettagli al momento giusto».

Non-denial denial statement from Activision spokesman: pic.twitter.com/T8TW3Ti8q5 — Jason Schreier (@jasonschreier) February 23, 2022

Considerando che effettivamente l’articolo ha già ribadito che il 2023 sarebbe eventualmente coperto proprio da un nuovo capitolo free-to-play, il commento di Activision non sembra essere riuscito a smentire totalmente le informazioni svelate nell’articolo di Jason Schreier.

In ogni caso, vale la pena di ricordare che al momento si tratta naturalmente di indiscrezioni non confermate: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine sugli sviluppi del futuro di Call of Duty.

Il capitolo del 2023 potrebbe dunque essere COD Warzone 2, il sequel del popolare battle royale per console next-gen che sarebbe già stato svelato a porte chiuse.

In ogni caso, l’imminente acquisizione di Microsoft non dovrebbe limitare in alcun modo la distribuzione dei prossimi capitoli: la casa di Redmond ha già sottolineato che Call of Duty continuerà a uscire su console PlayStation per sempre.