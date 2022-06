Call of Duty potrebbe diventare open world in futuro, oppure un gdr

Il franchise di Call of Duty è forse uno dei più rappresentativi dell’industria dei videogiochi in generale, ed è sempre rimasto fedele a sé stesso.

Aldilà della rivoluzione di Warzone, i cui gadget hanno invaso anche Amazon, i fan della serie hanno sempre potuto contare su un gunplay adrenalinico.

Il seguito di Warzone promette di nuovo questo tipo di esperienza, insieme ad una vera e propria rivoluzione per i battle royale.

E il nuovo episodio della serie, mostrato alla Summer Game Fest, non poteva che essere da meno con un trailer che mette bene in chiaro le cose.

Siamo ormai abituati a vedere, con una certa cadenza regolare, un nuovo Call of Duty che segue più o meno tutto quello che ci aspettiamo dalla serie.

Nuove armi, nuovi scenari, e magari qualche novità per quanto riguarda il gameplay, ma nel complesso uno sparatutto perfetto per gli appassionati.

Ma il futuro potrebbe non essere sempre così, almeno stando ad un annuncio di lavoro apparso sul sito di Infinity Ward, uno dei team di sviluppo che lavora sulla saga.

A job description on Infinity Ward’s site says Activision is looking for a Narrative Director for Infinity Ward’s Poland office to work on an unannounced “open world RPG” title. https://t.co/i4xCUmCFDW pic.twitter.com/cZOG4p9dAT — CharlieIntel (@charlieINTEL) June 12, 2022

Un annuncio di lavoro ora rimosso (che è stato anche su Twitter come vedete qui sopra) pubblicizzava una posizione di narrative director, le cui responsabilità includevano “la migliore esperienza narrativa e cinematografica in un gioco di ruolo open world“.

Il progetto, ovviamente non ancora confermato, sembra essere in una fase molto precoce. Infinity Ward ha appena terminato la ricerca della posizione di cui sopra, e ci sono altre 15 posizioni richieste per lo studio di Cracovia, ma nessuna di queste relative a questo misterioso open world.

Che sia un indizio sul futuro di Call of Duty? Magari un progetto collaterale per quanto riguarda la saga di shooter, anche se forse si tratterà di qualcosa di completamente inedito. Se fosse relativo a Call of Duty, però, sarebbe una rivoluzione non indifferente.

Un po’ come quella che sta investendo Sonic Frontiers, che non verrà rinviato nonostante le pessime performance.

La saga, nel frattempo, potrebbe arrivare su Xbox Game Pass per intero: ci sono sempre più indizi a riguardo.