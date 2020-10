Call of Duty: Modern Warfare, un ‘trucco’ spiega come ridurre lo spazio d’installazione

Gli appassionati di Call of Duty: Modern Warfare sanno benissimo ormai che l’ultimo capitolo della serie di sparatutto targata Activision è nota anche per le dimensioni davvero “generose”.

Parliamo infatti di più di 175GB su console, tanto che la community di giocatori si è spesso domandata perché lo sviluppatore non abbia tentato di fare qualcosa, evitando dei file di installazione così ingombranti (per usare un eufemismo).

Un'immagine dalla Stagione 5.

Su PC, i colleghi di DualShockers hanno da poco segnalato che Call of Duty: Modern Warfare non può più essere ospitato su un SSD esterno da 250 GB, visto che ne supera ampiamente le dimensioni.

Ora, finalmente, è arrivata una soluzione al problema: la nuova patch di Modern Warfare per PC aggiunge infatti le opzioni di disinstallazione (va Battle.net) che consentono di ridurre (e di molto) lo spazio occupato dal gioco sul proprio disco rigido.

Più nel dettaglio,vengono rimosse Campagna (34,53GB), Multiplayer (42,12GB) e Spec Ops (37,83GB), un risparmio non da poco che farà “respirare” una volte per tutte i vostri dischi rigidi e SSD vari. Purtroppo, sembra che i file di Warzone non possano invece essere disinstallati in alcun modo.

Staremo a vedere se anche in vista dell’arrivo del prossimo Call of Duty Black Ops Cold War, Activision opterà per una partizione speciale per quanto riguarda i file di installazione del suo FPS (magari anche per i giocatori console current-gen oltre che quelli PS5 e Xbox Series X).

Sempre relativamente al nuovo Cold War, avete già avuto modo di leggere la nostra ricca anteprima dopo aver provato con mano la recente beta, nella quale vi abbiamo detto che il gioco «propone una via di mezzo tra la ricerca del realismo boots on the ground e il dinamismo tipico dei precedenti capitoli di Treyarch»? E la petizione dedicata ai coraggiosi Victor e Valeriano?