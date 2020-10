Le dimensioni di Call of Duty: Modern Warfare su PC sono sfuggite di mano

Call of Duty: Modern Warfare, la più recente iterazioni della serie di sparatutto di Activision, ha dimensioni davvero generose. Sono così generose (parliamo di più di 175 GB su console) che il gioco è diventato l’unità di misura dei titoli “enormi”, come vi avevamo raccontato nel nostro video in cui riflettevamo sulle dimensioni effettive, e le capacità di tenere al loro interno più giochi contemporaneamente, degli SSD di PS5 e Xbox Serie X|S.

A quanto apprendiamo, tuttavia, su PC la questione si è fatta ancora più… ingombrante. Come segnalato da Battle(non)Sense e rilanciato dai colleghi di DualShockers, infatti, ora Call of Duty: Modern Warfare non può più essere ospitato su un SSD esterno da 250 GB, perché ne supera le dimensioni.

@CallofDuty MW nolonger fits onto a 250GB SSD and cannot be updated…..@Activision @Blizzard_Ent please split up SP, MP and Warzone. pic.twitter.com/pSZdlSldvK — Battle(non)sense (@BattleNonSense) October 3, 2020

In sintesi: 250 GB non sono più abbastanza per scaricare il gioco e tenerlo aggiornato.

Call of Duty: Modern Warfare è disponibile su PC, PS4 e Xbox One

Alla luce di ciò, risulta interessante l’idea della next-gen di una feature che potrebbe essere davvero indispensabile: consentire agli utenti di tenere installate solo le parti di gioco di loro interesse. Se, ad esempio, volete giocare la campagna di Modern Warfare, non dovrete installare tutto il resto. Se, di contro, siete interessati a Warzone, potete non installare la campagna e il multiplayer.

In questo modo, rendendo le installazioni più frammentate, si dovrebbero evitare in futuro problemi come quello segnalato da Battle(non)sense, per cui è necessario tenere uno spazio libero importante, a dir poco, per un singolo gioco dalle proporzioni ormai gargantuesche.

Vi ricordiamo che il prossimo episodio della saga, Call of Duty: Black Ops Cold War, arriverà su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S il 13 novembre. Il 19 novembre, invece, esordirà su PS5. Avete già letto le novità per la sua modalità zombie?