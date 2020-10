Call of Duty: al via una petizione speciale per Victor, il papà ‘eroe’

Victor e Valeriano sono due persone speciali: la prima è un papà con una dose di coraggio non indifferente, mentre il secondo è un bambino altrettanto coraggioso che soffre però di una rara patologia, unica al mondo (Victor si prende infatti cura di lui da quando aveva solo dieci mesi).

Entrambi, però, sono legati da una grande passione, quella per Call of Duty. Ora, la community italiana di Call of Duty: Warzone ha aperto una petizione (lanciata da Daniele Fioroni) per chiedere ad Activision un regalo davvero speciale per Victor e il suo piccolo e coraggioso soldato.

Una tenera immagine di padre e figlio.

Ecco parte della descrizione ufficiale che è possibile leggere nella pagina dedicata:

Victor ha una passione trasmessagli da un altro dei suoi figli: Call of Duty. Il mondo del gaming è ancora malvisto in Italia e ancora oggi viene stereotipato come mero strumento d’intrattenimento per bambini. Per papà Victor invece è un mezzo per raccontare (con poche parole) la sua vita e quella di Valeriano a tutta la comunità italiana di Call of Duty (tra le più famose e frequentate d’Italia). Quest’ultima ha pensato di rendere omaggio al Superpapà Victor chiedendo alla società sviluppatrice del gioco, ovvero Activision, di inserirlo tramite motion capture come personaggio giocabile all’interno di Call of Duty: Warzone.

La richiesta è definita «improbabile ma non impossibile», non escludendo quindi che Infinity Ward possa davvero ascoltare l’appello dei giocatori italiani (nulla a che vedere con l’inclusione di Fabio Rovazzi come Operatore Morte, ovviamente).

«Tutti vorremmo un eroe come Victor nella vita, ma ci accontentiamo di Verdansk», termina il messaggio nella petizione. Auguriamo quindi un in bocca al lupo speciale a Victor e a suo figlio, con la speranza che questo piccolo “sogno” possa davvero esaudirsi.

