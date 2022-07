Call of Duty, l’ultimo leak fa intuire il ritorno di una saga molto amata

La saga di Call of Duty è ancora fortissima e molto apprezzata, ma è indubbio che gli ultimi capitoli abbiano lasciato interdetti i fan.

La speranza è che il nuovo Modern Warfare 2, che potete ordinare su Amazon, possa dare una nuova ventata d’aria fresca al franchise.

Il titolo si è mostrato durante la Summer Game Fest con un gameplay esplosivo, in grado di mostrarci le intenzioni del team di sviluppo per il futuro di Call of Duty.

Mentre proprio il franchise di Black Ops, che è tornato di recente sotto forma di DLC, potrebbe essere centrale nei prossimi episodi dello shooter.

In queste ore, come riporta IGN US, sono trapelate una serie di immagini online relative a Call of Duty, di un videogioco ancora non meglio identificato.

La fonte è un account Twitter, RealityUK, un profilo attualmente sospeso da quando ha pubblicato le suddette immagini (come potete verificare voi stessi qui).

Secondo quanto riferito, le immagini sono state estratte da un recente aggiornamento di Warzone Mobile, e sembrano essere un mix di scatti del prossimo Modern Warfare 2 e un nuovo gioco in sviluppo presso Treyarch.

Attualmente le immagini sono visibili su ResetEra a questo indirizzo, e secondo i fan pare possano segnare il ritorno della saga di Black Ops. Il che collegherebbe l’intuizione anche a Treyarch, che è stato il team responsabile proprio di questa branca del franchis.

Sempre secondo i fan, il Call of Duty del 2024 potrebbe essere ambientato nella Guerra del Golfo, il che continuerebbe la storia di Black Ops Cold War, che si svolge durante la Guerra Fredda.

A sostegno della tesi, le immagini contengono una sezione del velivolo stealth F-117 Nighthawk, che fu schierato per la prima volta dalle forze armate statunitensi negli anni ’80 e divenne sinonimo della Guerra del Golfo nel 1991.

In attesa di annunci ufficiali, anche Warzone Mobile è stato vittima di leak di recente, con il gameplay svelato in maniera totale.

E chissà che nel futuro Call of Duty non possa diventare qualcos’altro, magari un gdr open world?