Call of Duty, la nuova patch è finalmente online: ecco cosa cambia

È uscita una nuova patch di Call of Duty per Modern Warfare 2, Warzone 2 e DMZ, la quale risolve alcuni bug, crash e molto altro ancora, tra cui anche il miglioramento dei menu di gioco.

L'entusiasmo ottenuto per il secondo capitolo di Modern Warfare ha riportato la serie sulla cresta dell'onda.

Del resto, il gioco in questione è stato il capitolo che ha venduto più copie in assoluto nel suo weekend di apertura, ragion per cui è normale che Activision decida supportarlo ancora e ancora.

Come riportato anche da PC Games N, a partire dalla giornata di oggi – 30 gennaio – la nuova patch porta quindi una ventata di aria fresca.

Lo sviluppatore Infinity Ward ha dichiarato che questo aggiornamento mira a risolvere bug e crash di vario genere, oltre a migliorare la stabilità generale.

Ma non solo: l’update include anche correzioni per la navigazione in alcuni menu piuttosto problematici di Modern Warfare 2, inclusi quelli relativi alla nuova modalità DMZ.

Warzone 2 ha di convesso ricevuto solo un aggiornamento specifico: Raven Software ha risolto un problema con il drone di ricognizione che causava il blocco dei giocatori quando si schierava un drone di ricognizione in uno spazio ristretto sopra la superfice dell’acqua.

I menu di DMZ hanno infine ricevuto un’attenzione speciale: è stato risolto il bug della visualizzazione errata delle ricompense, con il sistema di menu per l’equipaggiamento e la navigazione delle armi più preciso.

Insomma, dopo che Activision ha deciso di mescolare le carte in tavola per il suo “nuovo” battle royale di riferimento, ossia Warzone 2.0, i giocatori posso ora goderne in maniera ancora più attenta.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire altri dettagli sull’ultimo capitolo della saga, sulle nostre pagine trovate la recensione completa di Call of Duty Modern Warfare 2, nella quale vi abbiamo reso noto che il gioco «è un episodio che farà felici coloro che da molti anni mancano l’appuntamento con Call of Duty, ma che non riesce davvero ad alzare l’asticella.»