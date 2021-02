Sì, Zombies sembra in arrivo anche su Call of Duty: Warzone

Se stavate aspettando delle scorribande Zombie anche in Call of Duty: Warzone, dopo qualche tentativo di invasione lo scorso Halloween, si direbbe proprio che tutti gli indizi siano al loro posto. Dopo le novità per Black Ops Cold War, infatti, i giocatori hanno notato che ci sono espliciti riferimenti alla presenza di zombie da uccidere all’interno di Warzone, che lasciano spazio a pochi dubbi.

A segnalarlo sono i colleghi del sito specializzato Eurogamer.net, che dopo l’ultimo aggiornamento su Cold War hanno notato che sono stati lanciati dei tier per gli obiettivi che alludono proprio a sfide come «uccidi dieci zombie con colpi alla testa all’interno di Warzone», tanto per fare un esempio, o «in Warzone, uccidi rapidamente due o più zombie per due volte».

Warzone è disponibile gratis

Perché mai inserire questi riferimenti se non fosse previsto l’arrivo di una nuova orda di zombie presso gli scenari del battle royale gratuito di casa Activision? Sarebbe difficile da immaginare, quindi la nostra raccomandazione è quella di rimanere vigili sulle nostre pagine in attesa di ulteriori novità.

Nel frattempo, avete già letto le ultime sugli importanti aggiornamenti per Cold War, che vuole un po’ rimescolare le carte in tavola per gli amanti di Zombie?