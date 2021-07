Call of Duty Black Ops Cold War è gratis, ma avete solo 7 giorni

Call of Duty Black Ops Cold War sta per entrare in un nuovo periodo di accesso gratis, ma questo avrà una durata limitata nel tempo.

L’ultimo capitolo della serie sparatutto di Activision si appresta a diventare gratuito in vista della Stagione 4 Furiosa.

Abbiamo ricevuto soltanto poche ore fa un aggiornamento relativo ai contenuti di questa stagione, che si preannuncia carica come sempre per gli appassionati.

L’intero ecosistema Call of Duty, comprensivo di Warzone, continua a venire supportato, anche se capita che le patch non vadano esattamente a buon fine.

Il “periodo di accesso gratuito” di Call of Duty Black Ops Cold War si terrà a partire dal prossimo 22 luglio.

Fino al 29 luglio, e su tutte le piattaforme, i giocatori potranno avere un assaggio senza alcun costo delle modalità multiplayer e Zombie.

Ulteriori informazioni riguardo a cosa comprenderà questo assaggio arriveranno la prossima settimana, ha spiegato Activision.

Non è da escludere che questa prova includa anche alcuni dei contenuti della nuova Stagione 4 Furiosa, in modo da mostrare il gioco nella sua veste più aggiornata.

È bene notare come non si tratterà di tempo sprecato per i fan che vorranno testare il gioco: qualora dovessero acquistarne una copia, ritroveranno tutti i progressi raccolti fino ad allora sulla prova.

La Stagione 4 Furiosa è un momento importante per il franchise: con inizio il 15 luglio, aggiungerà una nuova modalità (Carico) su Warzone, la mappa Mauer Der Toten per Zombie e una varietà di mappe, armi, operatori per il multiplayer regolare.

Non è chiaro se siano all’orizzonte degli interventi decisi, invece, sull’argomento cheater, che ultimamente sta molto a cuore agli appassionati.

Il problema comincia ad essere così sentito da spingere Activision ad oscurare i video in cui viene spiegato come farvi ricorso.

Questo è solo uno degli argomenti che hanno portato alcuni dei fan più in vista a lamentarsi della gestione di Raven Software per Call of Duty Warzone.