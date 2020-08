Call of Duty Black Ops: Cold War, scatta la censura in Cina

Il worldwide reveal di Call of Duty Black Ops: Cold War si terrà mercoledì 26 agosto 2020, più precisamente alle 19:30 ora italiana, all’interno del battle royale Warzone.

I fan della saga Activision Blizzard non sono più nella pelle in attesa di scoprire le novità del nuovo capitolo della serie di sparatutto a sfondo bellico.

Ora, però, sembra che il publisher americano sia chiamato a sbrogliare l’ennesima matassa, visto che il gioco è arrivato a infastidire gli alti ranghi della politica cinese.

Il paese ha infatti censurato il teaser trailer del prossimo Cold War, che al suo interno mostra una lunga clip legata alla protesta di piazza Tienanmen.

L'immagine iconica di Piazza Tienanmen. Autore: Jeff Widener/lapresse

Per chi non lo ricordasse, si tratta di una serie di manifestazioni popolari di massa in Cina che ebbero luogo principalmente in piazza Tienanmen nella città di Pechino dal 15 aprile al 4 giugno 1989. L’evento è diventato noto per il Rivoltoso Sconosciuto, uno studente che – da solo e assolutamente disarmato – si parò davanti a una colonna di carri armati in movimento.

Sulle piattaforme video che caricano il trailer in Cina il segmento del filmato è stato sostituito con uno schermo nero, spingendo Activision Blizzard a rilasciare successivamente una versione più breve del trailer che non include tale la scena. Si tratta quindi dell’ennesima – triste – vicenda legata a una censura a sfondo politico, ancora una volta attuata dal pugno duro del governo cinese.

Per la cronaca, nel 2018 gli internet cafè di una provincia cinese hanno ricevuto l’ordine di vietare Call of Duty: Black Ops II perché conteneva la sequenza di un bombardamento immaginario della seconda guerra mondiale su piazza Tiananmen, secondo il South China Morning Post (era il 2012).

Staremo a vedere se anche il gioco completo finirà sotto la lente di ingrandimento dei potenti della più popolosa nazione dell’Asia Orientale.

Ricordiamo in ogni caso che Activision ha da poco rivelato anche la key art ufficiale del gioco, che troveremo con molta probabilità sulla cover ufficiale del gioco in formato retail.

Avete letto anche che il pre-order di Cold War fornirà quasi sicuramente alcuni bonus speciali per i giocatori di Warzone? Già che ci siete. vi suggeriamo anche di leggere (o rileggere) il nostro speciale dedicato alla Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone.

Call of Duty Black Ops: Cold War uscirà verso la fine del 2021 su piattaforme ancora da confermare.