Call of Duty: Black Ops Cold War, ecco l’ora italiana del reveal

Pochi giorni fa, Activision ha confermato che a fine anno sarà il turno di Call of Duty Black Ops: Cold War (noto in precedenza come il Call of Duty 2020).

A quanto pare, non manca molto: il nuovo capitolo della serie verrà finalmente svelato al mondo intero grazie a un worldwide reveal che si terrà mercoledì 26 agosto 2020, più precisamente alle 19:30 ora italiana.

L’annuncio avverrà – come ampiamente pronosticato nei giorni scorsi – all’interno di Call of Duty: Warzone, il battle royale dedicato alla serie Activision, più precisamente nella mappa Verdansk.

Poco sotto, il tweet che conferma ufficialmente la notizia.

BREAKING: Call of Duty Black Ops Cold War reveal will take place at 10:30am PT / 6:30pm UK on August 26th in #Warzone's Verdansk. Here's a new teaser for #BlackOpsColdWar:pic.twitter.com/AbbRGH9kmr — Black Ops Cold War and Warzone News (@CODColdWarNews) August 24, 2020

Il nuovo capitolo è stato annunciato con un breve trailer chiamato «Know Your History» (ossia «Conosci la tua storia»), disponibile da pochi giorni anche sottotitolato in italiano. Il video altri non è che un’intervista dell’ex informatore del KGB Yuri Bezmenov (noto anche con il nome di Tomas David Schuman), il quale svela i metodi utilizzati dal KGB per provare a far cadere il governo degli USA durante la Guerra Fredda.

Ma non solo: Activision ha rilasciato anche la key art ufficiale del gioco, che troveremo con molta probabilità sulla copertina del titolo (in versione fisica).

Call of Duty Black Ops: Cold War dovrebbe uscire verso la fine del 2021. Le piattaforme di destinazione non sono al momento ancora state rese note.