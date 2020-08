Call of Duty Black Ops: Cold War, il reveal si avvicina nel nuovo poster

Con un post pubblicato via Twitter, Treyarch ha svelato la data del reveal ufficiale di Call of Duty Black Ops Cold War, il nuovo capitolo della serie di sparatutto che ci porterà nelle atmosfere della celebre Guerra Fredda.

Il gioco si mostrerà infatti il prossimo 26 agosto 2020, presumibilmente con un primo trailer che ci mostrerà in anteprima le prime caratteristiche del gioco (oltre all’ambientazione e al gameplay).

La conferma è arriva con un tweet degli sviluppatori he ci ha mostrato anche e soprattutto un nuovo e suggestivo poster ufficiale (che conferma la presenza di una “doppia” fazione).

Poco sotto, trovate lo stesso artwork sotto forma di banner:

Ricordiamo che durante la serata di ieri, Activision aveva ufficializzato il titolo del cosiddetto Call of Duty del 2020, confermando il nome del gioco che da tempo circolava in rete. Cold War è stato annunciato con un trailer chiamato «Know Your History», che trovate a questo indirizzo.

Stando alle poche informazioni note al momento, parte del gioco dovrebbe ruotare attorno all’agenzia del KGB pronta a sovvertire il governo degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. Lo sviluppo del gioco è in mano a Treyarch, studio noto per la saga di Black Ops, con la supervisione diretta del team Raven Software.

Infine, Cold War sarà quasi certamente il primo episodio della serie destinato anche alle console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X, le piattaforme Sony e Microsoft in uscita entro la fine dell’anno.

Avete già letto in ogni caso anche il nostro speciale dedicato alla Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare in cui vi sveliamo tutti – ma proprio tutti – i dettagli di questa ricchissima nuova infornata di armi, mappe e tante altre novità?

Occhi e orecchie puntate per il worldwide reveal, previsto per mercoledì 26 agosto all’interno del battle royale Warzone.