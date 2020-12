Call of Duty: Black Ops Cold War Season One, ecco il gameplay

Vi avevamo parlato nelle scorse ore di Season One, l’aggiornamento gratuito in arrivo in Call of Duty: Black Ops Cold War, che introdurrà diverse novità – tra cui anche un nuovo operatore e una mappa inedita. Per tutti i dettagli, fate riferimento a questa notizia. Ebbene, l’aggiornamento per lo sparatutto di Activision è stato protagonista anche sul palco dei The Game Awards, dove abbiamo potuto vedere in azione qualche scorcio di gameplay.

Vi proponiamo di seguito il video.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops Cold War è disponibile su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Rimanete ovviamente sulle pagine di SpazioGames per tutte le ulteriori novità in arrivo dai TGA 2020: a questo indirizzo trovate il recap live, a questo invece la lista aggiornata in tempo reale dei vincitori in tutte le categorie.