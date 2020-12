Call of Duty Black Ops Cold War Stagione 1, il trailer mostra il nuovo Operatore (e non solo)

Pochi giorni fa, Activision ha deciso di ritardare (di poco) il lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War Stagione 1, la prima e attesissima infornata di contenuti del nuovo sparatutto in soggettiva.

Il contenuto verrà reso disponibile a partire dal 16 dicembre, anziché il 10 dello stesso mese come precedentemente rivelato. La motivazione del posticipo è quella di evitare di accavallarsi con l’attesissimo Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED.

Un'immagine di Cold War.

Ora, però, Treyarch ha rilasciato il primo trailer cinematico della Stagione 1 di Cold War, il quale ci presenta in maniera decisamente esplosiva molte delle novità che ci aspettano al varco tra pochissimi giorni.

Trovate il filmato, della durata di poco più di due minuti, nel player sottostante:

Nel video inoltre si può notare il nuovo Operatore che prenderà parte alla guerra che si scatenerà sulla Rebirth Island: il suo nome è Vikhor “Stitch” Kuzmin, un ex soldato del KGB e attuale leader del programma Nova 6, ovvero un gas letale studiato con molta attenzione dalle milizie ribelli.

Sempre nel nuovo trailer è possibile notare di sfuggita alcune novità relative al Gulag, oltre 30 nuove armi e una nuova mappa dedicata completamente al multiplayer. Insomma, se le promesse verranno mantenute, questa Stagione 1 di Cold War promette di iniziare davvero col botto.

Sulle pagine di SpazioGames trovate anche lo speciale “Come Call of Duty Black Ops: Cold War cambierà il futuro della serie”, in cui facciamo il punto della situazione circa le novità più interessanti della serie che vedremo quasi certamente nei prossimi capitoli.

Call of Duty Black Ops – Cold War è in ogni caso disponibile dal 13 novembre scorso su PC, PS4 e Xbox One, oltre che sulle console next-gen, vale a dire PS5 e Xbox Series X.