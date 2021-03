Gamestop, come ottenere la carta Level 3 ed i suoi vantaggi

La nota catena Gamestop offre la possibilità di iscriversi al suo programma fedeltà, tramite il quale i clienti possono ottenere vantaggi esclusivi in base alla mole di prodotti acquistati sia sul sito della compagnia che presso i vari negozi dislocati su tutto il territorio nazionale. A differenza di altre raccolte premi, in questo caso i punti vengono indicati come delle carote e, ovviamente, maggiore sarà il numero di carote raccolte e maggiori saranno i vantaggi a cui si potrà avere accesso.

Acquistando un prodotto nuovo si riceverà una carota per ogni euro speso, mentre per ogni prodotto usato si avranno due carote e lo questo quantitativo sarà ottenuto per ogni euro di valore di un prodotto usato. Inoltre, si potranno ricevere ulteriori carote bonus prenotando un prodotto (20 carote), un prodotto esclusivo Gamestop (50 carote), completando il proprio profilo online al 100% (150 carote) ed aggiungendo almeno sei giochi nella sezione “Ce l’ho” della propria collezione online (150 carote).

Raccogliendo sempre più carote potrete avere carte di livello sempre maggiore e ricevere vantaggi via via sempre più importanti. Particolarmente interessante è quella di Livello 3, che è possibile anche acquistare e/o rinnovare online a soli 16,98€ se siete proprio impazienti! Grazie a questa carta potrete conservare la prenotazione dei vostri prodotti prenotati sino a 12 giorni, accedere sino a 48 ore prima rispetto agli altri alle vendite esclusive e alle prenotazioni delle principali Edizioni Limitate, i vostri giochi usati verranno extravalutati del 10%, riceverete uno sconto del 10% sull’acquisto di giochi usati ed un regalo per il vostro compleanno. Davvero niente male!

La carta Gamestop Level 3 si propone quindi come un oggetto indispensabile per sfruttare al massimo ed avere accesso immediato a tutte le più importanti promozioni della catena dedicata al commercio di videogiochi più grande al mondo. Nel caso foste interessati, potete procedere direttamente all’acquisto dal link sottostante e vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per acquistare la carta LEVEL 3 di Gamestop «