Breath of the Wild 2 non è ancora uscito ma ha già infranto un record

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è sicuramente uno dei giochi più attesi del 2023 anche se, lo sappiamo, sarebbe dovuto uscire molto prima.

Il sequel del capolavoro per Nintendo Switch, che potete ancora trovare su Amazon, si sta facendo attendere tantissimo.

Speravamo di vederlo nel 2022 ma Nintendo, con poca sorpresa visto il silenzio trascorso tra le pochissime volte in cui l’abbiamo visto, lo ha rinviato ufficialmente al 2023.

Ci dobbiamo accontentare, invece, di quelle pochissime informazioni che sono trapelate in questi mesi anche per via di alcuni doppiatori.

È passato sempre un po’ di tempo tra un episodio di The Legend of Zelda e l’altro. I due Breath of the Wild sono usciti tra l’altro in una generazione e mezza, considerando l’esordio del primo su WiiU.

Ma nonostante Breath of the Wild 2 non sia ancora uscito, il titolo di Nintendo è riuscito già ad infrangere un record.

Uno di quelli tristi però, perché si tratta dell’episodio uscito con la distanza di tempo maggiore da uno precedente nella storia della saga.

Come ha riportato un utente di Twitter, gli episodi di Zelda sono sempre usciti con una certa regolarità a distanza di alcuni anni.

Today marks the longest ever gap in brand new releases for "The Legend of Zelda" series since the first game released in 1986.

The previous record for longest time between releases was Link's Awakening and Ocarina of Time which took 5 years, 5 months, and 15 days. pic.twitter.com/NclApkDvi1

— Geo (@BombosMedallion) August 19, 2022