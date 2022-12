Bloodborne, un fan ha finito il gioco usando una singola arma (davvero atipica)

Bloodborne è un vero cult per gli amanti del genere dei soulslike, tanto che i fan non hanno mai smesso di giocarci, a molti anni dalla sua uscita originale.

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) è considerato un capolavoro da una legione di appassionati, i quali si cimentano in imprese spesso sorprendenti.

Se infatti al momento in cui scriviamo il futuro di Bloodborne è ignoto, sono in molti – pad alla mano – a divertirsi ancora tra le mura di Yharnam.

Ora, mentre sul web si rincorrono voci e post social circa il ritorno di Bloodborne, un giocatore decisamente determinato ha deciso di portare a termine il gioco usando una singola arma davvero atipica.

Come riportato da Game Rant, uno YouTuber di nome ‘ymfah’ ha condiviso un video dettagliato su come i giocatori possono finire Bloodborne usando solo un cannone.

Come saprete, invece dei classici scudi nel souls in questione i giocatori potevano impugnare le armi con la mano sinistra e usarle per colpire i nemici. Il cannone è una di queste armi a distanza disponibili in Bloodborne e un video ne mostra l’efficacia.

I giocatori possono trovare quest’arma nell’area del Bosco Proibito, ma richiede 30 punti di forza per essere impugnata efficacemente. Il video, della durata di quasi 18 minuti, approfondisce i passaggi necessari per questa build, prima di mostrare un montaggio del cannone che distrugge in pochi secondi alcuni dei boss più difficili.

Questa strategia funziona bene anche contro i boss del DLC The Old Hunters di Bloodborne: ymfah uccide infatti Lady Maria of the Astral Clocktower e Laurence the First Vicar usando solo il cannone. Insomma, un’impresa davvero niente male.

Restando in tema, vi ricordiamo che potete ora come ora giocare gratis il demake per la prima PlayStation del classico From, disponibile in forma totalmente gratuita.

Ma non solo: gli appassionati di soulslike sanno che all’orizzonte sono in arrivo titoli che colmeranno il vuoto lasciato dal capolavoro gotico di FromSoftware.