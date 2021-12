Bloodborne sembra troppo facile, se giocato in questo modo

I soulslike sono da sempre riconosciuti come titoli molto complessi, e Bloodborne è probabilmente uno dei più impegnativi.

Il titolo gotico di From Software ha stregato tantissimi giocatori, sia per il suo gameplay esaltante quanto per la sua ambientazione unica.

Sul tema della difficoltà si è espresso di recente proprio Hidetaka Miyazaki, svelando finalmente perché i titoli della sua software house sono così difficili.

Un tipo di sfida che ha ispirato anche altri studi di sviluppo, come Lies of P che è molto simile a Bloodborne per estetica e gameplay.

Titoli come Bloodborne tirano fuori il meglio dai giocatori, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell’impegno per creare la propria build perfetta.

Le imprese dei giocatori di Dark Souls che cercano di rompere il gioco in ogni modo sono ormai leggenda, e quella che vi raccontiamo oggi su Bloodborne non è da meno.

Su Reddit è apparsa una boss fight talmente assurda che rende quasi il titolo di From Software molto più semplice di quanto sia, all’apparenza.

Il cacciatore che vedete nel video qui sotto riesce ad uccider Rom, il Ragno Ottuso, così velocemente che la creatura non riesce a teletrasportarsi.

Come ha fatto questo giocatore di Bloodborne ad impedire che la seconda fase della boss fight inizi del tutto? La risposta è: con tanto impegno.

Il giocatore ha costruito la sua build con 99 su Arcano per rendere potente l’arma Tonitrus, al suo New Game + 6. Inoltre, attacca prima la testa del ragno per far salire il livello di Beasthood, che è influenzato dai colpi consecutivi: in questo modo, fa più danni fisici.



Una boss fight che fa impallidire la classifica dei boss più difficili stilata dai giocatori stessi, che dopo scene come questa ha bisogno di essere aggiornata.

In un gioco dove anche gli ascensori possono essere letali, in fondo, ci si può aspettare davvero di tutto in ogni caso.