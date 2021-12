Bloodborne, qual è il boss più difficile? Lo hanno scelto i giocatori

Bloodborne è uno dei soulslike più amati di sempre, considerando anche che i fan aspettano da anni un sequel o una remastered, che ad oggi purtroppo ancora non arriva.

Senza nulla togliere a titoli altrettanto validi come Sekiro Shadows Die Twice, l’epopea di Yharnam è un gioco davvero memorabile, anche e soprattutto per la mole di boss presenti.

E se le voci circa una remastered o un remake per PS5, oltre a un vero e proprio sequel del titolo FromSoftware si fanno attendere, gli appassionati hanno ora trovato un modo per ingannare l’attesa.

In attesa anche del rilascio della versione gratuita PSOne di Bloodborne, sono ora stati decretati i boss più difficili da battere all’interno dell’avventura.

Via Reddit, l’utente “mijaukanje” ha infatti chiesto alla community quali sono secondo loro i nemici più ostici e che maggiormente li hanno fatti imprecare davanti allo schermo (per non usare parole più colorite).

Il primo nome a venire a galla è quello di Laurence, tanto che si testimoniano oltre 50 morti prima di riuscire a batterlo una volta per tutte.

Viene poi citato anche Orphan of Kos, con una seconda fase dello scontro ritenuta “folle” a tutti gli effetti. Meno coriacea è risultata essere Maria, battuta infatti al primo tentativo dall’autore del post.

Menzione d’onore per Ludwig, tanto che lo stesso “mijaukanje” si è più volte domandato come e in che modo sarebbe riuscito a superare quel determinato passaggio del gioco.

Altri utenti in risposta segnalano particolari problemi con Gascoigne, Rom – the Vacuous Spider e Gerhman.

Sempre parlando di avversari davvero ostici, qualcuno ha dato vita a una piccola opera d’arte creando una versione LEGO del Vicario Amelia.

Nonostante i boss siano quindi ciò che i fan amano di meno di Bloodborne, quando il soulslike si unisce con l’artista di Final Fantasy tutti i pensieri vanno via in un attimo.

Per i veri appassionati vi consigliamo anche di dare un’occhiata al gioco da tavolo di Bloodborne, che incarna tutta l’essenza del titolo FromSoftware.