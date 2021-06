Bloodborne: Velvet Veil sarà davvero il suo erede? I rumor traballano

In queste ore, si sta rincorrendo una voce di corridoio davvero curiosa, che vuole FromSoftware al lavoro su una nuova esclusiva per PS5 in arrivo dopo Elden Ring e ispirata all’amato Bloodborne.

L’indiscrezione arriva da un certo Ruancarlo Silva su Twitter, il quale spiega in portoghese di un progetto in lavorazione presso i creatori di Dark Souls e chiamato con il nome in codice Velvet Veil.

Secondo questa fonte, il gioco sarà creato in collaborazione con PlayStation Studios e pianificato come esclusiva PS5, slegandosi in tutto e per tutto dal soulslike realizzato in collaborazione con George R.R. Martin.

Anche se questo fantomatico Velvet Veil non si legherà direttamente a nessun franchise di FromSoftware già esistente, i rumor lo inquadrano come il successore spirituale di Bloodborne, uno dei soulslike più amati di sempre.

Un'immagine di Bloodborne.

Come riportato anche dai colleghi di GamesRadar, la fonte da cui Silva ha attinto queste informazioni sarebbe la stessa in grado di rivelare dettagli su Elden Ring, Dark Souls Remaster e Deracine prima del loro annuncio ufficiale.

C’è però un grande ma: secondo un utente Reddit le voci messe in circolazione su questo presunto Velvet Veil non sarebbero state divulgate dalla fonte sopra citata, tanti che l’intera faccenda ha iniziato a vacillare.

Con molta probabilità, quindi, questo presunto leak è solo – l’ennesimo – tentativo di solleticare il palato dei fan di Bloodborne, che da anni chiedono un sequel o anche solo una remastered del sorprendente titolo uscito originariamente su PS4.

Sempre parlando di segreti e presunti misteri provenienti dal mondo dei videogiochi, avete letto che il misterioso horror Abandoned potrebbe in realtà essere il progetto top-secret di Kojima?

E che FromSoftware ha parlato del livello di difficoltà di Elden Ring, da sempre croce e delizia di tutti i soulslike?

Infine, nel nostro speciale potete trovare tutti i dettagli sul gameplay e sul lancio del nuovo gioco dark fantasy dagli autori di Sekiro.