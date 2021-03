Bloodborne arriva su PS5? Mistero per una voce comparsa sulle console

I fan stanno ormai attendendo impazienti notizie relative ad una versione di Bloodborne ideata per PS5, l’apprezzatissimo soulslike creato da From Software in esclusiva sulla console Sony.

Il titolo gioverebbe molto dalla cura next-gen, complice anche il frame rate bloccato a 30 fps: un modder ha deciso di realizzare da solo una patch per portarlo a 60 fps, visto che un aggiornamento ufficiale ancora tarda ad arrivare.

Nelle ultime ore, diversi utenti hanno segnalato sui social che sarebbe apparsa sulla loro console un’opzione relativa ad una versione PS5 di Bloodborne.

Di sicuro un evento curioso, che ha fatto ovviamente sperare molti utenti sul tanto atteso arrivo di una versione next-gen del titolo esclusivo tanto amato dalla community.

Per tutti coloro fossero già contentissimi del possibile arrivo, suggeriamo di andarci piano con l’entusiasmo: come riportato da GamesRadar+, questa opzione non sarebbe altro che un semplice bug.

Dovremo aspettare per una versione PS5 di Bloodborne.

Un modder esperto di giochi realizzati da FromSoftware, lo stesso che realizzò la famosa patch per Bloodborne a 60 fps, è infatti intervenuto su Twitter per sottolineare come anche lui fosse rimasto inizialmente ingannato da questa notifica.

Tuttavia si tratterebbe unicamente di un errore visivo, che si manifesterebbe unicamente per coloro che sono dotati di kit per lo sviluppo di software e che non confermerebbe l’arrivo della versione next-gen.

Ovviamente questo non significa che non stia venendo presa in considerazione, ma solo che questo errore non dovrebbe venire preso come se fosse un annuncio ufficiale.

Mentre attendiamo ulteriori notizie e speriamo che Sony cali il sipario su un’ipotetica versione PS5, vi ricordiamo che Bloodborne sta venendo portato da alcuni utenti su PS1, aggiungendo perfino una componente multiplayer.

Il titolo è così apprezzato che ha anche avuto modo di venire rappresentato in un accessorio elegante di moda: l’orologio ufficiale è un vero e proprio gioiello.