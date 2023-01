Black Myth Wukong, un nuovo video adorabile ci svela la finestra di lancio ufficiale

Dopo un lunghissimo silenzio sull’effettivo stato della produzione, il team di sviluppo cinese Game Science torna finalmente a parlarci di Black Myth Wukong, e per farlo ha scelto di realizzare un tenerissimo video d’animazione in stop-motion.

Il “God of War cinese”, come è stato ormai soprannominato da molti appassionati (trovate GOW Ragnarok su Amazon), aveva impressionato soprattutto per via del proprio comparto tecnico, ma è ormai da quasi un anno che il team di sviluppo ha scelto di non fornire ulteriori aggiornamenti sullo stato dei lavori.

L’ultimo aggiornamento risaliva infatti proprio allo scorso gennaio, quando gli sviluppatori hanno deciso di portarci dietro le quinte con un interessante approfondimento sull’atteso action game.

L’arrivo del capodanno cinese ha però rappresentato l’occasione perfetta per ricordarci che il titolo non solo è ancora effettivamente in sviluppo, ma che adesso ha anche una finestra di lancio ufficiale: Black Myth Wukong uscirà ufficialmente durante l’estate del 2024.

Il nuovo tenerissimo video d’animazione, che potete visualizzare integralmente in apertura, ci mostra un coniglietto emozionato e pronto per giocare la sua copia di Black Myth Wukong, salvo poi realizzare di dover acquistare una scheda grafica dedicata.

Una volta completato anche questo acquisto, arriva la rivelazione a sorpresa: il gioco stesso non è ancora pronto e toccherà attendere l’estate del prossimo anno prima di poter affrontare questa nuova attesa avventura.

Il filmato farà sicuramente felici non solo tutti gli amanti delle animazioni in stop-motion, ma anche gli utenti che attendono ormai con impazienza l’uscita di questa produzione: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare ulteriori novità nelle prossime ore.

Vi ricordiamo che il nuovo action RPG di stampo cinese è sviluppato con Unreal Engine 5 e supporterà le più importanti tecnologie grafiche di ultima generazione: un lungo video gameplay aveva mostrato nel dettaglio la potenza grafica del titolo.

In attesa di scoprire ulteriori novità sul nuovo gioco di Game Science, se dovesse servirvi un piccolo ripasso con tutte le informazioni più importanti, sulle nostre pagine potete trovare il recap completo con tutto ciò che vi serve sapere su Black Myth Wukong.