Anche Black Myth: Wukong dice no all'italiano

Sappiamo che quello italiano non è esattamente il mercato più irrinunciabile in assoluto per i produttori di videogiochi – soprattutto per quelli un po' più piccoli, che magari non hanno una presenza capillare in tutti gli angoli d'Europa. Ed ecco che così, in virtù della distribuzione e diffusione della nostra lingua, capita non di rado che alcuni videogiochi arrivino sul mercato senza nessuna traduzione in italiano, neanche per quanto riguarda i loro testi e i sottotitoli.

Nelle scorse ore abbiamo appreso che sarà anche il caso di Black Myth: Wukong, l'action RPG di produzione cinese ispirato all'opera del XVI Secolo Journey to the West.

Consultando la pagina Steam ufficiale del gioco, infatti, sono state aggiunte le lingue che saranno supportate ufficialmente – e, tra queste, non è presente l'italiano, né per le voci (più scontato), né per i testi (questo un po' meno).

Il gioco, in compenso, sarà doppiato in inglese e in cinese e avrà testi e sottotitoli in:

Inglese

Francese

Tedesco

Spagnolo (Spagna)

Giapponese

Coreano

Polacco

Portoghese (Brasile)

Cinese semplificato

Cinese tradizionale.

Una discreta selezione di idiomi, insomma, dai quali rimane purtroppo escluso il nostro.

In precedenza, in effetti, i dati avevano suggerito che solamente 1 gioco su 3 su Steam è anche in italiano: un problema non da poco per chi non mastica la lingua inglese e di fatto trova inaccessibili i giochi privi di localizzazione.

Secondo i dati disponibili proprio su Steam, l'Italia negli ultimi sette giorni ha rappresentato lo 0.6% del traffico globale della piattaforma Valve. Una statistica che dà un po' l'idea del perché i publisher si sentano liberi di soprassedere su una possibile traduzione in italiano dei loro giochi.

Allo stesso modo, in tutto il mese di luglio solo lo 0,65% degli utenti Steam lo utilizza con il linguaggio italiano, a fronte ad esempio del 37,91% dell'inglese, del 24,12% del cinese semplificato, del 5,18% dello spagnolo, del 4,26% del portoghese, del 3,16% del tedesco, del 2,29% del francese o dell'1,92% del polacco. Il giapponese arriva al 2,22% degli utenti, mentre il coreano all'1,16%. Insomma: tutte lingue più diffuse della nostra su Steam, dalle quali dipenderebbe la scelta effettuata anche per Wukong.

Vi abbiamo fatto raccontare direttamente da chi lo fa di mestiere che tradurre un videogioco non è affatto facile. Così, però, rimane una situazione da cane che si morde la coda: se il gioco non è tradotto, alcuni utenti interessati non ci si avvicineranno perché non è nello loro lingua. E se il gioco non vende abbastanza in quel mercato, il publisher si sente ulteriormente nel giusto a non spendere soldi per localizzarlo.

Vedremo se e come questa dinamica cambierà in futuro. Intanto, vi ricordiamo che è stato già confermato che Black Myth sarà presente alla Opening Night Live della Gamescom di martedì 22 agosto.