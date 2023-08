Il soulslike Black Myth Wukong sfoggia UE5 in un lungo video gameplay

Nel momento in cui venne svelato, Black Myth Wukong riuscì a prendere tutti in contropiede, perché pochi si sarebbero aspettati un gioco così ambizioso – anche sul fronte tecnico, vista la realizzazione con Unreal Engine 5 – arrivare di punto in bianco dalla lontana Cina.

Eppure, Game Science sembra voler fare le cose sul serio e, come vi abbiamo raccontato nel nostro recap, il gioco è stato anche tra i protagonisti della Opening Night Live della Gamescom.

In queste ore, il sito statunitense IGN ha pubblicato un lungo video gameplay che ci permette di farci un'idea più precisa di come il gioco funzionerà, considerando che possiamo vederlo in azione per quasi venti minuti.

Nel video, che trovate in embed di seguito, è possibile notare sia la resa di UE5 (nonostante la demo della Gamescom sia ovviamente un work-in-progress e lontana dalla build definitiva), sia come funzioneranno le meccaniche di gameplay, che affondano con convinzione le mani nel panorama dei soulslike. E, se siete amanti del genere, ve ne accorgerete subito.

Tra i dettagli che IGN sottolinea (qui l'articolo tradotto dalla divisione italiana) c'è la possibilità di cambiare posizione al protagonista in qualsiasi momento, con delle posture che saranno ideali a seconda della situazione che affronterete.

Oltre al bastone dorato, il nostro alter ego sfoggerà anche una serie di incantesimi che avranno effetti sui nemici, e potrà trasformarsi in altre creature – come un lupo – per avere ragione degli avversari.

Viene sottolineato che l'arma principale ha una portata diversa a seconda del «ritmo dell'attacco»: con attacchi leggeri si accumulano dei punti, mostrati nella UI, che si scaricano se si passa un attacco pesante. I giocatori potranno divertirsi ad accumularli e combinare ogni soluzione per dare vita a delle combo che facciano passare un brutto quarto d'ora ai nemici.

Vi ricordiamo che Wukong di recente ha svelato che non sarà tradotto in italiano, con il supporto a numerose lingue ma, purtroppo, non la nostra – almeno secondo le informazioni confermate dalla sua pagina Steam.

Il gioco non ha ancora una data di lancio precisa, ma uscirà su PS5, Xbox Series X|S e PC nell'estate 2024.