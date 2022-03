BioShock VR, gratis, è il regalo di un fan di Half-Life Alyx

Da tempo i fan si chiedono che fine abbia fatto il misterioso BioShock 4, nonostante il progetto sia certamente in lavorazione da tempo.

La trilogia di BioShock era infatti rimasta nel cuore di milioni di videogiocatori in tutto il mondo, i quali attendono a braccia aperte il quarto capitolo del franchise.

Il prossimo capitolo si chiamerebbe BioShock Isolation e dovrebbe essere ambientato una città distopica mai vista prima.

E se è altrettanto vero che le ultime notizie sulla data di uscita del gioco non erano troppo rassicuranti, a ingannare l’attesa ci pensano i fan.

Come riportato anche da DSO Gaming, i fan di BioShock e Half-Life hanno ora qualcosa di molto speciale da provare con mano, gratis.

Il modder ‘wim.buytaert.1988’ ha inftti rilasciato il secondo episodio della sua incredibile BioShock Mod per il ben noto Half-Life Alyx.

Secondo il modder, Return to Rapture Chapter Two offre infatti 24 livelli e oltre 15 ore di gioco, con innumerevoli caratteristiche nuove e originali.

I giocatori possono aspettarsi vari tipi di nemici mossi dalla IA, smembramenti, poteri, armi tratte dalla serie 2K, colonna sonora a tema, animazioni, dialoghi originali e molto altro ancora.

In questo secondo episodio, Alyx dovrà affrontare numerosi Combine e Splicer, avendo accesso anche a numerosi plasmidi presi direttamente dall’originale BioShock.

Se ci state facendo un pensierino non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo: poco sotto, un video di Return to Rapture Chapter Two.

Restando in tema, avete visto anche che qualcuno ha immaginato BioShock come fosse un titolo nostalgico a 16-bit (per un risultato davvero notevole)?

E che il colosso dello streaming Netflix ha da poco messo in lavorazione un vero e proprio film live action di BioShock lo sapevate?

Ma non solo: avete letto anche che un leak ha reso noto che Half-Life Alyx 2, una porting Source 2 di Counter-Strike Global Offensive e altro sarebbero attualmente in lavorazione da Valve?