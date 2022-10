Bayonetta 3 non ha pace, dopo le polemiche ora tocca agli spoiler

Torniamo a parlare di Bayonetta 3 e, ancora una volta, per qualcosa di tragicomico che sta succedendo intorno alla produzione.

Il terzo capitolo della trilogia di Platinum Games, che trovate già su Amazon in preordine, è infatti in dirittura di arrivo su Nintendo Switch.

Titolo di cui vi abbiamo già parlato abbondatemente nella nostra anteprima e, in attesa della recensione che arriverà, l’appuntamento è per il 28 ottobre.

E mentre nell’ultima settimana non abbiamo fatto altro che parlare delle accuse della ex-doppiatrice Hellena Taylor, ora ci si mettono pure gli spoiler.

L’ultimo episodio della trilogia di Platinum Games è davvero vicinissimo, ma c’è chi non ha perso occasione di far trapelare in rete alcuni dettagli del gioco e della trama.

Come riporta Nintendo Life, infatti, alcune copie del gioco sono finite in mano in anticipo ai consumatori finali, che hanno pubblicato video e immagini qua e là.

Infatti le pagine Reddit dedicate a Bayonetta 3 sono piene di avvertimenti per gli spoiler… così come di gente che sta effettivamente spoilerando il gioco.

Sono apparsi tantissimi video in particolare nel web, che Nintendo sta rimuovendo velocemente ed è difficile trovarne effettivamente ora.

Tuttavia, se non volete davvero rovinarvi la sorpresa prima del 28 ottobre, vi sconsigliamo caldamente di girare per le pagine e i luoghi del web dove potrebbero annidarsi i fan della saga di Platinum Games.

Continua, per altro, la serie negativa di videogiochi Nintendo che vengono rovinati prima del tempo, a cui ora si aggiunge Bayonetta 3 con i suoi spoiler.

A tutto questo ci si aggiunge l’ormai nota bagarre relativa al doppiaggio del gioco, che ha avuto dei colpi di scena non indifferenti nelle ultime settimane.

Così come l’intervento della nuova doppiatrice, Jennifer Hale, che è stata chiamata in causa dalla Taylor ed ha voluto rispondere alla storia.

Ed infine l’attesa risposta di Platinum Games, con il tentativo di porre fine alle polemiche ed abbassare i toni della discussione.