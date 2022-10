Bayonetta 3, c’è un altro colpo di scena sullo scandalo del doppiaggio

Bayonetta 3 sta facendo molto parlare di sé in queste ore, soprattutto per il caso di Hellena Taylor contro PlatinumGames, il quale sta tenendo banco ormai da diversi giorni.

L’ultimo capitolo della trilogia action, che potete già ordinare su Amazon per Nintendo Switch, non vedrà infatti la partecipazione della doppiatrice che ha dato voce alla protagonista nei precedenti episodi.

Jennifer Hale è infatti la nuova voce della strega di Umbra, sebbene la “prima” Bayonetta abbia lanciato un’accusa molto dura contro Platinum, relativa al trattamento che ha ricevuto nelle fasi iniziali della lavorazione del terzo capitolo.

Ora, dopo la risposta ufficiale della stessa Hale, arriva ora un importante colpo di scena da parte del sempre bene informato Jason Schreier.

Via social, Schreier ha spiegato che Platinum ha offerto a Hellena Taylor tra i 3 e i 4 mila dollari a sessione per almeno 5 sessioni, secondo due persone che hanno familiarità con l’accordo e la documentazione visionata da Bloomberg.

In risposta, le stesse persone hanno detto che la Taylor ha chiesto un compenso a sei cifre e dei diritti residui. Le trattative sarebbero poi fallite, sebbene la Taylor neghi con forza questa versione.

In una mail a Bloomberg, l’attrice ha definito questa versione degli eventi una «bugia assoluta» e ha affermato che Platinum sta «cercando di salvare il proprio cu*o e il gioco».

Last weekend, Bayonetta's former voice actor called for fans to boycott the new game, saying she was offered just $4,000 to work on it. Her Twitter videos went viral and stoked a debate over voice actor wages. But the full story is much more complicated… https://t.co/qPa8grfCtq

— Jason Schreier (@jasonschreier) October 18, 2022