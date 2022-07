Dopo il flop Scalebound, Platinum potrebbe lavorare a una nuova esclusiva Xbox

Dopo che l’ambiziosa esclusiva Scalebound non è mai arrivata a essere completata, potrebbe essere in arrivo una nuova esclusiva tra Xbox e PlatinumGames, presumibilmente non legata a tale progetto.

Mentre il team di Hideki Kamiya è attualmente impegnato sullo sviluppo del prossimo capitolo di Bayonetta su Switch (potete acquistare il bundle con il primo episodio e Vanquish in consegna rapida su Amazon), sembra che anche i fan su Xbox potrebbero presto ricevere una gradita sorpresa.

PlatinumGames aveva ammesso in precedenza le proprie colpe e chiese scusa per come andò a finire per Scalebound, ma gli sviluppatori avrebbero in mente un nuovo misterioso progetto per le console della casa di Redmond.

Come riportato da Game Rant, il team di sviluppo avrebbe infatti contattato Microsoft per proporre la pubblicazione di una nuova esclusiva Xbox, su cui però non si possiedono attualmente molti dettagli.

L’indiscrezione arriva dall’insider eXtas1s, che sostiene di aver sentito la notizia da diverse fonti ma di non sapere attualmente se Xbox abbia o meno accettato la nuova proposta di PlatinumGames.

(Rumor) Platinum Games has approached Xbox to publish and finance their next game@eXtas1stv received this information from his sources but doesn't know if Xbox has agreed or not to the deal Timestamp:https://t.co/khXMpsXkqU pic.twitter.com/Lqc5ELUrpY — Idle Sloth (@IdleSloth84) July 18, 2022

Di sicuro Xbox e PlatinumGames non sono rimaste in cattivi rapporti, anche se la collaborazione fallita potrebbe lasciare il colosso statunitense scettico verso la realizzazione di una nuova esclusiva.

Tuttavia, Hideki Kamiya e soci avevano ammesso più volte di aver imparato la lezione e di volere una seconda occasione per lavorare al fianco di Microsoft, in questo caso su un progetto che presumibilmente non sarebbe un revival di Scalebound.

Naturalmente vi invitiamo come di consueto a prendere la notizia con le dovute precauzioni, trattandosi di una semplice voce di corridoio: vi terremo prontamente aggiornati se arrivassero ulteriori novità o conferme sulla vicenda.

Se la prossima esclusiva Xbox dovesse essere confermata, l’augurio è naturalmente quello che non si ripeta un flop come il recente Babylon’s Fall, l’esclusiva PS5 che dopo poche settimane non è riuscita a ottenere nemmeno 40 giocatori in un mese.

Resta comunque in piedi che possa trattarsi, clamorosamente, nuovamente di Scalebound: Hideki Kamiya aveva ammesso di essere «totalmente serio» e di volerci tornare.