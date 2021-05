Battlefield 6, trailer (o forse due) questa settimana? C’è un indizio musicale

Un trailer, forse addirittura due, di Battlefield 6 potrebbero fare capolino questa settimana, stando ad un indizio musicale spuntato in rete.

Da quello che sappiamo, il nuovo capitolo del franchise bellico DICE dovrebbe venire presentato nel giro di pochi giorni.

Un reveal sarebbe stato inizialmente previsto per i primi giorni di maggio, come aveva anticipato il giornalista Jeff Grubb.

Tuttavia, quella data sarebbe stata slittata per via di una fortuita coincidenza che ha a che fare con il caso del razzo cinese affondato nell’Oceano Pacifico.

Adesso, un nuovo indizio sembra far pensare all’arrivo imminente di non uno, ma forse ben due trailer di Battlefield 6.

Ad anticipare questa possibilità sono i 2wei, un noto team di compositori che ha spiegato come due trailer di videogiochi con loro brani sarebbero in arrivo questa settimana.

Happy Monday! Two new game trailers with our music coming this week. — 2WEI (@2WEIMUSIC) May 10, 2021

Parrebbe un indizio abbastanza vago per essere collegato all’erede di Battlefield V, vero?

Al contrario, però, perché un leak emerso in rete nel fine settimana aveva già svelato il solo audio del trailer che – si presume – sarebbe in cantiere per Battlefield 6.

E quel trailer conteneva proprio una canzone dei 2wei, denominata Run, Baby, Run – per cui, i conti sembrano effettivamente tornare.

Ci sarebbe a questo punto da capire soltanto come mai il gruppo stia parlando di due trailer e non soltanto di uno: magari uno potrebbe essere il teaser e l’altro il filmato completo?

Sappiamo comunque dello sviluppo anche di un capitolo mobile di Battlefield e questo secondo trailer potrebbe essere dedicato proprio a lui.

Quelle che potrebbero saltare sarebbero invece le versioni PS4 e Xbox One che, secondo un comprovato insider, sarebbero state scartate.

La scelta sarebbe stata dettata dall’ambizioso salto qualitativo e tecnico improntato da DICE, che dovrebbe portare tra le altre cose un meteo dinamico e un ciclo giorno/notte sulle mappe multiplayer.