Battlefield 2042, una particolarità delle mappe promette grandi cose

In occasione dell’Xbox & Bethesda Games Showcase è stato mostrato il gameplay di Battlefield 2042, il nuovo FPS bellico targato EA.

Il nuovo capitolo della serie sviluppata da DICE è sicuramente uno degli sparatutto in soggettiva più promettenti tra quelli in uscita nelle prossime settimane.

Ora, durante l’Xbox Extended Event, lo sviluppatore ha parlato di come – se il numero di giocatori massimo raddoppia – la soluzione non riguarderà solo la creazione di mappe sempre più grandi.

Com’è noto, le mappe di Battlefield 2042 si concentrano su grandi aree contraddistinte da porzioni interne più piccole. Daniel Berlin, design director del gioco, ha dichiarato (via GamesRadar):

Abbiamo modificato il nostro modo di gestire il design dei livelli perché non era così semplice come renderlo più grande e suddividere le varie posizioni, non funziona in questo modo. Ci siamo quindi appoggiati a un nuovo tipo di mentalità di design che chiamiamo ‘clustering’.