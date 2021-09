Baldo è un successo di vendite su Switch, nonostante tutto

Continuamo a parlare di Baldo, il titolo che ha fatto molto discutere la community, soprattutto italiana, dei videogiocatori.

La produzione di NAPS Team è uscita sul mercato tra polemiche e discussioni, ed i problemi del gioco all’inizio non sono stati offuscati dalla bellezza delle ambientazioni che ricordano quelle dello Studio Ghibli.

Proprio di recente il team ha pubblicato un nuovo aggiornamento del gioco, un hotfix di Baldo dedicato ad una delle versioni più problematiche.

L’ultimo di una lunga serie visto che, come detto, il titolo si è presentato con non pochi problemi al lancio.

Ma la marcia dell’avventura ispirata gli Zelda classici non si ferma nonostante tutto. Baldo è infatti uno dei videogiochi più venduti del mese per Nintendo Switch.

Lo riporta Nintendo Life nella classifica dei videogiochi più venduti di agosto sulla console Nintendo.

La lista si riferisce, come sempre fa Nintendo nelle sue comunicazioni, ai videogiochi venduti in digital delivery tramite eShop.

E con tutta la concorrenza, tra indie e tripla A, Baldo continua a cavarsela molto bene anche dopo il lancio:

Sarebbe interessante avere i numeri di download per ogni singolo gioco, ma anche comparire tra i top 15 con nomi di questo calibro è un risultato sicuramente soddisfacente.

Riguardo la bontà del gioco, vi abbiamo parlato recentemente di Baldo nella nostra recensione che vi invitiamo a recuperare.

